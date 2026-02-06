為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台南0206地震10週年 捐款尚餘3.3億

    2026/02/06 12:36 記者蔡文居／台南報導
    0206地震迄今屆滿10週年，震後各界捐款轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，目前尚餘3億3000多萬元。（記者蔡文居攝）

    0206地震迄今屆滿10週年，震後各界捐款總額達42億6000多萬元，經台南市「0206地震災害捐款專戶管理及監督委員會」決議，為讓善款持續發揮最大效益，並能因應後續重大災害需求，南市府於2022年將0206捐款結餘款15億4000多萬元轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，目前震災捐款專戶尚餘3億3000多萬元，後續將用於各項重大災害救助與災後復原工作。

    南市社會局表示，0206地震後各界捐款轉型成立「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」，專款專用於0206受災關懷，以及重大災害預防、災民救助與災後復原重建，同時也作為日後發生重大災害時的捐款專戶，讓善款得以延續運用、即時支援。去年0121楠西地震、丹娜絲風災即是運用該專戶募款及救助災民。

    南市社會局指出，為確保捐款運用公開透明，市府訂定專戶管理及運用作業要點，並設置管理及監督委員會定期審議；專戶收支情形每月10日公告於社會局網站，並按月函送市議會備查。截至去年底止，專戶賸餘約3億3000多萬元，後續將持續依委員會決議，用於各項重大災害救助與災後復原工作。

