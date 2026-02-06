社區大樓汰除家具 鹿港里長1舉動獲清潔隊大讚

彰化縣鹿港鎮文化街公寓大樓住戶清出汰換的大型家具，多數還狀況良好。（許勝嘉提供）

又到春節前大掃除時節，各地清潔隊都為了清運大型家具忙到焦頭爛額，彰化縣鹿港鎮街尾里長許勝嘉看大樓汰除家具「全集中」，不少家具狀況良好，主動拍照上傳網路社群，歡迎民眾來尋寶。鹿港清潔隊長陳雅婷大讚里長的環保好點子，讓家具找到新主人！

許勝嘉表示，他就住在鹿港鎮文化街的公寓大樓，這裡有園中園大樓與中山御花園大樓，兩棟大樓加起來約有220多戶，由於鹿港清潔隊在春節前的大型家具清運，除了廢床墊清運收費以外，其餘大型家具都不收費，居民都會利用這段時間進行家具汰換。

許勝嘉指出，因為鹿港清潔隊已排定2月10日到大樓清運大型家具，住戶都忙著把家中要汰換家具搬到一樓中庭，他看到現場約有1、200件家具，從沙發、椅子、鞋櫃、書桌、衣櫃通通都有，狀況大多良好，他覺得變成垃圾太可惜了，決定拍照後上傳網路社群，廣邀有需要的民眾，可以自行來載走，如有喜歡的東西，詢問守衛室後就可載走。但不能再把要丟的東西載來，看到好多放在一樓的二手家具找到新主人，能夠物盡其用，一起來惜物愛物。

鹿港清潔隊長陳雅婷強調，該隊都是清運大型家具，都是出動夾子車去載，大樓往往都要載好幾趟才能載完，因為隊部空間有限，載回來後就會用怪手破碎，除了極少數二手家具可再利用，其餘就算是很好的沙發，或是實木家具，也是一律破碎。看到街尾里長許勝嘉讓二手家具找到新主人，讓垃圾減量，非常符合環保再利用精神。

彰化縣鹿港鎮文化街公寓大樓住戶清出汰換的大型家具，街尾里長許勝嘉拍照上傳到網路社群，希望幫二手家具找到新主人。（許勝嘉提供）

