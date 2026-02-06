為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南週末探11度、局部恐跌破10度 市府要求各單位落實防寒

    2026/02/06 12:12 記者洪瑞琴／台南報導
    台南急凍，市府啟動跨局處應變，並提醒民眾注意保暖。（南市災防辦提供）

    台南急凍，市府啟動跨局處應變，並提醒民眾注意保暖。（南市災防辦提供）

    依中央氣象署最新預報，受鋒面通過及寒流南下影響，南市今（6）日雲量增多，局部地區有短暫降雨。隨著冷空氣逐步增強，明（7）日晚間起氣溫明顯下降，8日（週日）至9日（週一）清晨將是本波最冷時段，市區夜間及清晨低溫約11度，在輻射冷卻效應下，局部地區恐出現7至9度低溫。

    市長黃偉哲表示，市府已全面提高警覺，要求各局處與37區公所加強整備，密切掌握天氣變化，並提醒市民朋友留意氣溫驟降，做好保暖準備，降低低溫對生活與健康的影響。

    黃偉哲指出，市府已責成農業、民政、社會、衛生、消防等單位依權責落實各項防寒措施，持續宣導農、漁、畜牧業者加強作物與養殖防寒作業；同時，將視氣溫變化適時啟動街友、獨居長者及弱勢族群的低溫關懷機制，提供必要協助，避免憾事發生。

    市府秘書長兼災害防救辦公室主任尤天厚提醒，寒流影響期間早晚明顯轉冷，且東北風增強，沿海地區有平均風力6級以上、陣風8級以上發生機率，海象明顯轉差，民眾若從事海邊活動或海上作業，務必提高警覺，注意風浪變化與自身安全。寒流預計9日白天後逐漸減弱，但早晚仍偏冷，請持續關注最新天氣資訊。

    消防局長兼災防辦副主任楊宗林也提醒，寒流期間民眾居家門窗緊閉，使用瓦斯爐、熱水器或電暖器具時，務必保持室內通風，避免一氧化碳中毒，同時注意防火與用電安全，確保居家安全。

    此外，市府災防辦王雅禾參議指出，目前正值冬季流感好發期，寒冷天氣易誘發呼吸道及心血管疾病，呼籲民眾注意個人衛生、減少前往人潮擁擠場所，並避免長時間暴露於低溫環境中，家中如有長者與幼童，務必加強頭、頸及手腳保暖，平安度過寒流。

