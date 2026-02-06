為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    財神爺住基隆！刮刮樂剛刮出2000萬 發票又中1000萬

    2026/02/06 11:37 記者俞肇福／基隆報導
    有位幸運兒去年11月到中華電信公司繳費，僅花173元，就幸運中獎統一發票特別獎1000萬元。（圖為財政部北區國稅局基隆分局）

    財神爺住基隆？剛傳出台灣彩券2000萬元刮刮樂在基隆被刮出，財政部北區國稅局基隆分局又宣布，114年11-12月期統一發票其中一組特別獎1000萬元落在基隆，這位幸運兒於11月到中華電信公司繳費，僅花173元就幸運抱回統一發票特別獎1000萬元。

    財政部北區國稅局基隆分局指出，如果是在開獎前就已設定好中獎獎金自動匯款，那只需要在開獎隔月6日等待獎金入帳就好，如果是在開獎後才做設定或是沒設定領獎帳號，則需要去4大超商的多功能事務機列印中獎發票；國營事業像是水、電、瓦斯及電信繳費的每期帳單，或是已繳費憑證，都會登載一組載具號碼請妥善保管，開獎後民眾可以依據載具號碼列印中獎電子發票證明聯至兌獎服務據點兌領獎金。

    財政部北區國稅局基隆分局提醒，114年11-12月份統一發票領獎期間自從今天（6日）至5月5日止，另外114年9-10月的中獎發票領獎期間至今年的3月5日截止，請及時兌領獎金，別讓自己的權益受損；再次呼籲，消費購物一定要記得索取統一發票並存入載具，從索取發票、捐贈發票至中獎兌領獎全程無紙化，節能減碳愛地球，為保護環境盡一份心力。

