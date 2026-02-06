桃園國中小「藝術才能班」招生作業 2/9起受理報名

桃園市國民中小學「藝術才能班」招生作業將陸續受理報名。（桃園市政府提供）

桃園市115學年度國民中小學「藝術才能班」招生作業，2月9日起陸續受理報名，國中藝才班招生對象為7到9年級學生、國小藝才班招生對象為3到6年級學生，市府教育局指出，國中小藝才班開放全國優秀學生報考，非設籍桃園市的學生也能報名鑑定，錄取後須於今年8月1日以前將戶籍遷到桃園市，才可就讀。

115學年度的國中各類別藝才班7年級新生，每班規劃招收26人，音樂班有大成、中興、大園、平鎮、內壢、新明、福豐國中（國樂班）等7校，共將招收182名學生；美術班有八德、自強、東安、中壢、楊梅、桃園國中等6校，共將招收156名學生；舞蹈班有中興、東興等2校，共將招收52名學生。

國小藝才班的3年級學生，每班同樣規劃招收26人，音樂班有大成、西門、新勢、忠貞國小（國樂班）等4校，共將招收104名學生；美術班有桃園、中壢、瑞豐、山豐國小等4校，共將招收104名學生；舞蹈班有南門、復旦國小等2校，共將招收52名學生。

教育局表示，為持續培育學生的藝術涵養、美感素養，國中小藝才班鑑定招生的簡章已公告在教育局官網，即起開始受理報名後，有意就讀的學生，須把握時間洽線上報名系統（https://tyc.sfes.tyc.edu.tw/）報名。

