高雄計程車運價春節加成 這10天加收50元

高雄照顧小黃運將，春節期間計程車加收50元共10天。（交通局提供）

農曆春節即將到來，高市體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，交通局今（6）日宣布計程車春節加成收費，將自2月13至22日共10天，除原日、夜間運價依跳表金額支付車資，夜間23時至凌晨6時加2成外，每趟次再加收50元。

此外，交通局也製作春節期間運價加成紙卡，提供高雄市計程車相關公（工）會及合作社等協助發送司機張貼，讓乘客一上車就能清楚了解春節期間的收費方式。

交通局表示，高市依往例實施春節運價加成，實施期間為2月13日凌晨零時至2月22日夜間12時止，共計10日。

交通局提醒，搭乘計程車時司機須依規定按表收費，民眾下車前可向司機索取乘車證明，保障自身權益，如遇司機用喊價方式、未依跳表收費，可記下搭乘時間、地點及車號、司機姓名等向市府24小時服務專線申訴（檢舉電話：1999），一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9千至9萬元罰鍰。

交通局呼籲春節期間，民眾返鄉、走春或出遊搭車需求增加，計程車司機須按表收費，以免遭重罰得不償失，民眾若有搭乘計程車需求，交通局貼心提供高雄市績優計程車隊叫車資訊，相關內容歡迎上交通局網站便民服務查詢。

