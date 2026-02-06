為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄計程車運價春節加成 這10天加收50元

    2026/02/06 11:05 記者黃良傑／高雄報導
    高雄照顧小黃運將，春節期間計程車加收50元共10天。（交通局提供）

    高雄照顧小黃運將，春節期間計程車加收50元共10天。（交通局提供）

    農曆春節即將到來，高市體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，交通局今（6）日宣布計程車春節加成收費，將自2月13至22日共10天，除原日、夜間運價依跳表金額支付車資，夜間23時至凌晨6時加2成外，每趟次再加收50元。

    此外，交通局也製作春節期間運價加成紙卡，提供高雄市計程車相關公（工）會及合作社等協助發送司機張貼，讓乘客一上車就能清楚了解春節期間的收費方式。

    交通局表示，高市依往例實施春節運價加成，實施期間為2月13日凌晨零時至2月22日夜間12時止，共計10日。

    交通局提醒，搭乘計程車時司機須依規定按表收費，民眾下車前可向司機索取乘車證明，保障自身權益，如遇司機用喊價方式、未依跳表收費，可記下搭乘時間、地點及車號、司機姓名等向市府24小時服務專線申訴（檢舉電話：1999），一旦查證屬實，將依公路法第77條規定，裁處9千至9萬元罰鍰。

    交通局呼籲春節期間，民眾返鄉、走春或出遊搭車需求增加，計程車司機須按表收費，以免遭重罰得不償失，民眾若有搭乘計程車需求，交通局貼心提供高雄市績優計程車隊叫車資訊，相關內容歡迎上交通局網站便民服務查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播