基因改造食品很可怕？諾貝爾得主羅伯茨來台演講解密

中研院長廖俊智（左）代表感謝諾貝爾獎得主理察．羅伯茨（右）來台分享。（中研院提供）

聽到基因改造的食材，多數人都會退避三舍。1993年諾貝爾生理學或醫學獎得主理察．羅伯茨爵士（Sir Richard J. Roberts），受中研院「台灣橋梁計畫」來台，以「為什麼你應該喜愛基因改造食品？」為題演講，認為社會對基改食品的討論，常受到恐懼與錯誤資訊影響，應回到科學證據與風險評估，理性討論其對環境、糧食安全與人類生存的影響。

中研院院長廖俊智指出，羅伯茨除了在科學研究上的重大貢獻外，也曾撰寫「獲得諾貝爾獎的十個簡單法則」，強調真正的科學精神在於探索未知與追求創新，而非單純追逐榮譽，他以幽默且務實的方式分享科研經驗，認為好奇心、嚴謹態度與機會的交會，往往促成突破性發現，也正是科學持續推進的核心動力。

羅伯茨因揭示真核生物基因的內含子與外顯子結構，以及RNA剪接機制（是真核生物基因表達的核心過程），與菲利普．夏普（Phillip Sharp）共同榮獲1993年諾貝爾獎。

他回顧，1977年研究腺病毒基因時，發現基因並非連續排列，而是需經剪接才能形成成熟mRNA，這項發現徹底改寫科學界對基因運作的理解，成為現代分子生物學的重要里程碑，也奠定後續基因工程與生物科技發展的基礎。

長期投入基改食品議題，羅伯茨指出，所有生物的基因本就在自然界中不斷演化與突變，現代「基因改造生物（GMO）技術」只是更精準地導入特定性狀，加速人類育種過程。他以「黃金米」為例說明，透過基因改造增加維生素A含量，可有效改善部分地區營養缺乏問題，對公共健康具有重要意義。

講座主持人、中研院分子生物研究所助研究員林倩伶表示，羅伯茨不僅在RNA剪接研究領域開創先河，也是限制酶研究的重要推動者，其團隊建立早期限制酶資料庫，並透過New England Biolabs（位於美國的全球知名分子生物學試劑製造商）推動「分子剪刀」工具普及，使生命科學研究得以快速發展，他也積極走入公共領域，與不同立場對話，為科學證據與理性思辨發聲。

中研院也預告，2月11日將邀請2001年諾貝爾生醫獎得主保羅．納斯（Paul Nurse）來台演講「生命是什麼？」，持續拓展跨領域科學對話。

諾貝爾得主理察．羅伯茨來台演講，認為對基改食品應回到科學證據與風險評估。（中研院提供）

