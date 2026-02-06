花蓮－新城老街8人小巴開通！新路線今起3天免費試乘

太魯閣客運市民小巴經過新城太魯閣車站。（縣府提供）

太魯閣國家公園綠水合流步道過年前宣布局部開放，太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑，縣府表示，今天起連續3天全線免費搭乘，可從花蓮轉運站搭到七星潭、新城老街、新城車站！

而新城老街商圈的店家對新路線都相當期待，希望增加旅客數字。新秀商圈發展協會理事長曾文儀表示，該路線讓旅客不再匆匆而過，而能真正放慢腳步，感受新城老街與海岸交織的生活節奏；佳興冰果室老闆游姍姍說，她實際試乘後相當舒適，就像坐自家休旅車，也展現新城生活的質感魅力；練習曲書店與山海百貨負責人胡文偉說，路線串聯天主堂、海堤與居民生活場域，是連結旅人與地方文化最溫柔的交通節點。

請繼續往下閱讀...

太魯閣客運的「搭啦！市民小巴」採8人商務車，客座為7人、含駕駛共8人，屬於微型公車系統，自2024年與花蓮縣府合作推動「市民小巴」，平均每半小時1班從花蓮轉運站出發，但搭乘前一天需上網在系統內預約確認，每次預約2人以上，不收現金，提供悠遊卡、一卡通及交通QR Code、信用卡等多元支付方式。

縣府建設處表示，市區微型公共運輸服務新增「新城海岸線」，將市區小巴的服務量能首次拉到新城車站，停靠站點包括東華美崙校區、華西路曼波園區、七星潭、東昌定置漁場、順安煙波飯店前、新城海堤、新城天主堂、新城國小及新城車站，每日固定24班次，今天至2月8日通車首三日全線免費搭乘，詳細班次資訊可上太魯閣客運官方LINE查詢即時班次資訊，或洽詢客服電話03-8630080、官網https://reurl.cc/GG1qDD。

縣府表示，市民小巴其他路線包括洽公直達線（花蓮縣府、地方法院、稅務局、衛生局、婦幼園區）、醫療照護線（花蓮醫院、門諾醫院）到市區夜環線（花蓮市立圖書館、文創園區、日出大道、東大門夜市、將軍府1936、中華路商圈）以及行動遊花蓮線（文創園區、佐倉步道、四八高地、七星潭、南濱公園、松園館、知卡宣公園）逐步建構更貼近民眾生活與旅客觀光需求的公共運輸網絡。

太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑。（記者花孟璟攝）

搭市民小巴到新城老街逛逛，不用擔心違規停車被開單。（記者花孟璟攝）

太魯閣客運也與縣府合作，增加一條市民小巴路線「新城海岸線」今天起跑。（記者花孟璟攝）

花蓮市民小巴新城線試營運，2/6起前三天免費搭。（太魯閣客運提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法