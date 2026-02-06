為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鋒面通過中！ 專家曝下週回溫時間

    2026/02/06 14:52 即時新聞／綜合報導
    明日將有寒流南下，中部以北明顯轉冷，對此，氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天上午短波槽過去後，北部、東半部仍持續有雨，中南部則是轉為多雲到陰，山區有局部短暫陣雨，降溫的部分最快要從今晚才會感受比較明顯，寒流冷空氣將在週末明顯影響，下週日晚間到下週一清晨配合輻射冷卻作用溫度降到最低點，直到一白天溫度才會有所回升。

    氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」在臉書PO文表示，地面鋒面正在通過中，鋒前暖濕空氣的情況比前幾次鋒面都要明顯很多，所以南部反而先下雨了，這種鋒前暖濕空氣的影響進入春季後會變得越來越重要，尤其是到了梅雨季節，經常是鋒面會不會下大雨，以及大雨時間可能出現在何時的關鍵點。

    粉專指出，今晚到明晨中層南支短波槽掠過台灣以北，同時底層東北季風明顯增強，中彰投以北到宜花一帶降雨才會是最明顯的時間點，雲林以南地區也可能有局部降雨機會，明天上午短波槽過去後，北部、東半部仍持續有雨，中南部則是轉為多雲到陰，山區有局部短暫陣雨。

    粉專續指，降溫的部分最快要從今晚才會感受比較明顯，由北往南陸續降溫，中層水氣還未轉乾、溫度驟降的時間點則是要落在明晚到後天週日清晨，水氣跟溫度配合，高山地區才有出現局部冰霰或雪的機會，但是量應該不多。

    粉專直言，寒流冷空氣將在週末明顯影響，下週日晚間到下週一清晨配合輻射冷卻作用溫度降到最低點，直到白天溫度才會有所回升，台北站有機會降到10度或以下，達到寒流門檻，再度提醒大家注意。

