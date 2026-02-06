台鐵賣車票多賺33.13億元 鐵道觀光成長21％、將推「台鐵假期」

台鐵公司票務收入較去年同期增加19.02%，全年客運收入較113年增加33.13億元。（記者吳亮儀攝）

台鐵公司今天（6日）舉行年度回顧記者會，董事長鄭光遠表示，自去年6月台鐵票價調漲後，平均每日客運量達66.51萬人次，票務收入較去年同期增加19.02%，全年客運收入較113年增加33.13億元。鐵道觀光營收也達1.34億元，成長21%，未來也將推出「台鐵假期」商品。

鄭光遠指出，去年TPASS通勤月票使用人數成長20.09%，同時結合鐵道文化與觀光活動，並推出多元化觀光列車，去年鐵道觀光營收達約1.34億元，較去年成長21%。包含便當、資產開發在內的附屬事業總收入達53.33億元。

鄭光遠表示，台鐵公司持續執行五年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織四面向落實23項措施，並推動SMS第三方評鑑，事故率持續下降；去年重大事故僅2件，較去年減少2件；一般事故40件，減少4件；行車異常事件820件，減少103件，準點率達97.02%。

鄭光遠表示，去年是制度落實的關鍵年，而今年將進一步推動「台鐵新服務」，將以安全治理為主軸，透過「列車服務」與「車站服務」精進計畫，將運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工場、台鐵假期（觀光列車），串聯成台鐵的「五大明珠項鍊」。

台鐵公司董事長鄭光遠（中）說明台鐵營運狀況。（記者吳亮儀攝）

