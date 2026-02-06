為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「提高警芥」不遭「暗蒜」！ 鐵警攜手台鐵限時賣「食炸」便當

    2026/02/06 10:30 記者劉慶侯／台北報導
    鐵警攜手台鐵推出春節限定「食炸開運便當」。（記者劉慶侯翻攝）

    鐵路警察局與台灣鐵路公司跨界合作，將生硬的反詐騙宣導轉化為舌尖上的美味，自2月9日起至2月26日（共18天），限時推出售價199元「食炸開運便當」，並指定在台鐵台北（含七堵）、台中、高雄及花蓮等車站台鐵餐旅分處，販售。此舉是希望透過創意諧音梗，將防詐觀念融入五道經典菜色，讓旅客在享受海陸雙拼美食的同時，也能吃進滿滿的防詐智慧。

    鐵路警察局表示，近年來詐騙手法翻新，為讓防詐觀念真正「入腦入心」，本次打破傳統教條式宣導，與台鐵公司共同發揮創意，打造寓教於「食」的特色便當。主菜特選國產厚切「黃金炸豬排」，取其「食炸」諧音代表「識詐」，象徵大口咬碎詐騙手段，讓壞運退散、好運「炸」裂。

    鐵警局表示，防詐五部曲吃出保護力，本款便當不僅菜色豪華，更蘊含「防詐五步驟」的深意，提醒民眾邊吃邊記，功力大增：

    【識破詐騙】黃金炸豬排：外酥內嫩的「食炸（識詐）」豬排，象徵具備識破詐騙的眼力。

    【從容應對】蔥油雞絲：鮮嫩雞絲佐特製蔥油，寓意遇可疑來電要「蔥（從）容應對」，冷靜不慌張。

    【提高警戒】芥菜干貝：選用年節必備長年菜（芥菜）搭配鮮甜干貝，提醒面對高獲利誘惑須時刻「提高警芥（戒）」。

    【勤加查證】芹菜蘑菇：爽脆芹菜與蘑菇清炒，意指採取行動前務必「芹（勤）加查證」，撥打165求證。

    【不遭暗算】蒜味香腸：正宗蒜味香腸越嚼越香，象徵凡事精打細算，看緊荷包「不遭暗蒜（算）」。

    鐵路警察局表示，本次選在民眾領完年終、紅包之際推出，正是希望透過這款「食炸開運便當」加強提醒，守護民眾辛苦賺來的「安家薪水」。

    鐵路警察局強調，未來將持續結合不同場域與創意方式，讓防詐宣導成為民眾日常生活的一部分，呼籲旅客若遇到可疑來電或訊息，務必保持冷靜，撥打165反詐騙專線查證，共同「吃得安心、行得平安、守住安薪」。

