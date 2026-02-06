為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    掌握善化牛墟年前採買人流及返鄉車潮 台南警結合空拍機即時監控

    2026/02/06 10:43 記者劉婉君／台南報導
    因應農曆年前採買年貨高峰，善化警方運用空拍機即時監控善化牛墟附近人流及車潮。（警方提供）

    因應農曆年前採買年貨高峰，善化警方運用空拍機即時監控善化牛墟附近人流及車潮。（警方提供）

    農曆春節即將到來，因應善化牛墟湧現的採買年貨人潮，以及大年初二、初三，省道台19線西港大橋至國道8號路段的返鄉與回程車流高峰，善化警分局出動空拍機進行高空即時監控，提升交通疏導效率。

    善化牛墟是全台現存的3大牛墟之一，於每個月逢尾數有2、5、8日的日子營業，吸引許多民眾前往採買，也是台南知名景點之一，善化警分局除了於日前已由分局長劉柏陞率領宣導團前往進行交通安全宣導，也在農曆年前透過空拍影像監控周邊交通狀況，快速辨識壅塞點，讓現場警力得以靈活調度、迅速疏導車流。

    劉柏陞表示，為了確保民眾採買年貨及返鄉、出遊可以安全且順暢，希望藉由空拍機輔助，不僅提升交通疏導效率，也能精準分配人力資源。他也提醒民眾，務必遵守交通規則，飲酒不開車，如需飲酒，可選擇代駕或指定駕駛，確保自身及他人安全；另外，無照駕駛也已加重罰則，無照騎機車可處新台幣1萬8千元至3萬6千元，駕駛汽車可處新台幣3萬6千元至6萬元，且將吊扣牌照並移置保管車輛。

    「115年加強重要節日安全維護工作」將自9日晚上11時起至23日深夜12時止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大主軸守護民眾安全。

    因應農曆年前採買年貨高峰，善化警方運用空拍機即時監控善化牛墟附近人流及車潮。（警方提供）

    因應農曆年前採買年貨高峰，善化警方運用空拍機即時監控善化牛墟附近人流及車潮。（警方提供）

    農曆春節期間，善化警方將運用空拍機即時監控台19線西港大橋至國道8號返鄉與出遊車流。（警方提供）

    農曆春節期間，善化警方將運用空拍機即時監控台19線西港大橋至國道8號返鄉與出遊車流。（警方提供）

