為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非客庄城市突圍！ 台南學童客語全國賽抱回雙冠

    2026/02/06 10:21 記者洪瑞琴／台南報導
    陳聘淳（左）與鄭詠澤（右）都不是客籍家庭出身，但以流利說演到位，獲得「口說藝術類（國小高年級）」全國第1名。（記者洪瑞琴攝）

    陳聘淳（左）與鄭詠澤（右）都不是客籍家庭出身，但以流利說演到位，獲得「口說藝術類（國小高年級）」全國第1名。（記者洪瑞琴攝）

    114年全國中小學客家藝文競賽總決賽，全國86支隊伍、超過千名選手齊聚一堂較勁。南市共有3支隊伍挺進全國賽，其中億載國小與崑山國小雙雙奪下全國第1名，讓外界看見，即使不是傳統客庄城市，孩子一樣能把客語說得自然、演得動人。

    億載國小在「口說藝術類（國小高年級）」拿下冠軍。校長鄭宇盛分享，獲獎的陳聘淳與鄭詠澤都不是客籍家庭出身，卻從低年級就開始接觸客語，在校內客語薪傳師吳彩雯陪伴式的指導下，慢慢累積語感與表達力。這次站上全國舞台，兩人以流暢又到位的大埔腔說故事，展現長期在生活中學語言的成果，也讓評審留下深刻印象。

    崑山國小則在「客語戲劇類（國小中年級）」奪冠。參賽作品《旗開德勝展神威》取材自清代林爽文事件，結合歌唱、舞蹈與傳統戲曲元素，透過「講古」方式，重現六堆客家義民守護家園的故事。校長王文玲表示，學生在排練過程中，一邊學語言、一邊理解歷史，也從磨合中培養團隊默契，讓舞台上的表現更有層次。

    語言要活下來，不能只停在課本裡，而是要被說出口、用在生活中。教育局指出，這次競賽，正是孩子把平時累積的學習，轉化成舞台表現的過程。每一次站上舞台，背後都是師生長時間投入，以及家長默默支持的成果。

    教育局長鄭新輝表示，台南雖非傳統客庄，但學校仍依孩子需求開設客語課程，透過客語生活學校、戲劇教學研習與認證輔導等方式，讓客語有機會自然走進校園。這次的亮眼成績，不只是得獎，更是孩子在語言學習中建立自信、讓客語成為日常的一個縮影。

    114年全國中小學客家藝文競賽總決賽，南市億載國小與崑山國小雙雙奪下全國第1名。（記者洪瑞琴攝）

    114年全國中小學客家藝文競賽總決賽，南市億載國小與崑山國小雙雙奪下全國第1名。（記者洪瑞琴攝）

    崑山國小獲得客語戲劇類國小中年級全國第1名。（南市教育局提供）

    崑山國小獲得客語戲劇類國小中年級全國第1名。（南市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播