非客庄城市突圍！ 台南學童客語全國賽抱回雙冠

陳聘淳（左）與鄭詠澤（右）都不是客籍家庭出身，但以流利說演到位，獲得「口說藝術類（國小高年級）」全國第1名。（記者洪瑞琴攝）

114年全國中小學客家藝文競賽總決賽，全國86支隊伍、超過千名選手齊聚一堂較勁。南市共有3支隊伍挺進全國賽，其中億載國小與崑山國小雙雙奪下全國第1名，讓外界看見，即使不是傳統客庄城市，孩子一樣能把客語說得自然、演得動人。

億載國小在「口說藝術類（國小高年級）」拿下冠軍。校長鄭宇盛分享，獲獎的陳聘淳與鄭詠澤都不是客籍家庭出身，卻從低年級就開始接觸客語，在校內客語薪傳師吳彩雯陪伴式的指導下，慢慢累積語感與表達力。這次站上全國舞台，兩人以流暢又到位的大埔腔說故事，展現長期在生活中學語言的成果，也讓評審留下深刻印象。

崑山國小則在「客語戲劇類（國小中年級）」奪冠。參賽作品《旗開德勝展神威》取材自清代林爽文事件，結合歌唱、舞蹈與傳統戲曲元素，透過「講古」方式，重現六堆客家義民守護家園的故事。校長王文玲表示，學生在排練過程中，一邊學語言、一邊理解歷史，也從磨合中培養團隊默契，讓舞台上的表現更有層次。

語言要活下來，不能只停在課本裡，而是要被說出口、用在生活中。教育局指出，這次競賽，正是孩子把平時累積的學習，轉化成舞台表現的過程。每一次站上舞台，背後都是師生長時間投入，以及家長默默支持的成果。

教育局長鄭新輝表示，台南雖非傳統客庄，但學校仍依孩子需求開設客語課程，透過客語生活學校、戲劇教學研習與認證輔導等方式，讓客語有機會自然走進校園。這次的亮眼成績，不只是得獎，更是孩子在語言學習中建立自信、讓客語成為日常的一個縮影。

114年全國中小學客家藝文競賽總決賽，南市億載國小與崑山國小雙雙奪下全國第1名。（記者洪瑞琴攝）

崑山國小獲得客語戲劇類國小中年級全國第1名。（南市教育局提供）

