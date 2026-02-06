為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    小年夜天氣搶先看！週末寒流、鋒面夾擊 北台高山週末有望降雪

    2026/02/06 10:46 即時新聞／綜合報導
    天氣配圖。（資料照）

    天氣配圖。（資料照）

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明天至週日，有受寒流影響的機率，預估本波最低溫出現在週日晚上至週一清晨，週五至下週日小年夜（13日至15日）天氣大致穩定，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。

    賈新興今日於YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」發布影片和PO文指出，明天（7日）至週日（8日），有受寒流影響的機率，7日至8日傍晚前，受鋒面接近影響，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，明日中午前新竹至台中亦有零星短暫雨。週日中午前，台中以南山區亦有零星短暫雨。週一（9日），北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。週二（10日），各地天氣晴時多雲。

    預估本波最低溫出現在週日晚上至週一清晨，台北站最低溫約9.8至10.3度，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則有出現7至9度低溫的機率。預估北部及宜蘭，1500公尺以上高山，週六日深夜至週日中午前有降雪的機率，合歡山則有出現冰霰的機率。

    週三（11日）午後至週四（12日），有受微弱東北季風影響的機率，週三午後北北基宜花東有零星短暫雨。週四，午後花東山區至鵝鑾鼻一帶轉多雲。週五至下週日小年夜（13日至15日），午後花東山區轉多雲。

    另外，今天至明天中午前，日本北海道有發生暴風雪的機率，週日於日本東北及日本海一帶亦有發生大雪的機率，遊日朋友請留意。

    影片點此

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播