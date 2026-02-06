小年夜天氣搶先看！週末寒流、鋒面夾擊 北台高山週末有望降雪

天氣配圖。（資料照）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，明天至週日，有受寒流影響的機率，預估本波最低溫出現在週日晚上至週一清晨，週五至下週日小年夜（13日至15日）天氣大致穩定，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。

賈新興今日於YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」發布影片和PO文指出，明天（7日）至週日（8日），有受寒流影響的機率，7日至8日傍晚前，受鋒面接近影響，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，明日中午前新竹至台中亦有零星短暫雨。週日中午前，台中以南山區亦有零星短暫雨。週一（9日），北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨。週二（10日），各地天氣晴時多雲。

請繼續往下閱讀...

預估本波最低溫出現在週日晚上至週一清晨，台北站最低溫約9.8至10.3度，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率，花東縱谷則有出現7至9度低溫的機率。預估北部及宜蘭，1500公尺以上高山，週六日深夜至週日中午前有降雪的機率，合歡山則有出現冰霰的機率。

週三（11日）午後至週四（12日），有受微弱東北季風影響的機率，週三午後北北基宜花東有零星短暫雨。週四，午後花東山區至鵝鑾鼻一帶轉多雲。週五至下週日小年夜（13日至15日），午後花東山區轉多雲。

另外，今天至明天中午前，日本北海道有發生暴風雪的機率，週日於日本東北及日本海一帶亦有發生大雪的機率，遊日朋友請留意。

影片點此

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法