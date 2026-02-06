為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高鐵新世代列車春聯出爐！ 2/10-2/16高鐵各車站索取

    2026/02/06 10:14 記者吳亮儀／台北報導
    台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。（高鐵公司提供）

    台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。（高鐵公司提供）

    台灣高鐵新世代列車N700ST即將在今年8月迎接第一組運抵台灣，台灣高鐵公司今天（6日）宣布，特別印製N700ST新車春聯，自2月10日（週二）到除夕夜2月16日（週一）一連7天，在全線12個車站服務台同步提供旅客免費領取。

    高鐵公司表示，發送時間分別為上午9時及下午15時，每人限領一張，數量有限、送完為止。台灣高鐵公司表示，2026年是啟動「高鐵2.0」工程全面提升服務品質的時刻，也是新世代列車正式到來台灣的年代。

    台灣高鐵公司表示，目前正積極準備各項推動「高鐵2.0」與迎接新世代列車的工作，因此春聯特別以「向新前行 共啟未來」為主題，搭配N700ST列車圖像，更別出心裁地以象徵高鐵的橘色為底、搭配喜慶的金色。同時結合馬年生肖，透過簡約線條生動展現奔馬姿態與朝氣，營造大吉大利的年節氛圍。

    台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。（高鐵公司提供）

    台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。（高鐵公司提供）

    台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。（高鐵公司提供）

    台灣高鐵迎新車送春聯2月10日起一連7天在全線車站服務台供旅客領取。（高鐵公司提供）

