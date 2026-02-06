為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰市公所「好柿燈」上場！「好世發生」寫錯字？市長林世賢說話了

    2026/02/06 10:05 記者劉曉欣／彰化報導
    好世發生？巧合撞上彰化市林世賢的名字？林世賢說，這是世界的世、世間的事，代表世界的事一切都會美好。（記者劉曉欣攝）

    超級可愛！彰化市公所迎接新春來到，新增超大顆亮橘色的「好柿燈」上場，不少人眼尖發現「好柿燈」上頭寫著「好世發生」，認為這應該是寫錯字了，彰化市長林世賢表示，「世」是世界的世，也是人世間的世，也就是希望全世界或是人世間都能夠一切美好！

    彰化市公所的「好柿燈」入夜會亮燈，已成為光復路最美的街景，有民眾認為，「市」公所以「柿子」來點綴增添年味，格外有亮點，加上市公所充滿歷史風味的白色外觀，配上亮橘色彩的「好柿燈」，也是絕配。

    不過，「好柿燈」上寫著「好世發生」，許多小朋友都說「寫錯字了」，就算是諧音梗也應該喜成「好柿發生」才對，難道這是因為市長林世賢名字的「世」嗎？

    對此，林世賢表示，「好世發生」確實是取其柿子的諧音，這是「世界」的世，也是「世間」的世，這不只是好事會發生，而是代表人世間與全世界，新的一年都有美好的事情在發生，這樣的意義更好也更寬廣。

    彰化市公所白色建物搭上亮橘的好柿燈，形成絕配。（記者劉曉欣攝）

    彰化市公所迎新春，新添好柿燈，成為打卡熱點。（記者劉曉欣攝）

