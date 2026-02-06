為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    馬祖北竿「流浪羊」趴趴走無人認領 2/10首批6隻打包拍賣

    2026/02/06 10:00 記者俞肇福／綜合報導
    連江縣北竿鄉流浪羊隻街頭亂竄，產業發展處派人抓回動物之家，縣府將於2月10日拍賣6羊。（連江縣政府產發處提供）

    連江縣北竿鄉流浪羊隻街頭亂竄，產業發展處派人抓回動物之家，縣府將於2月10日拍賣6羊。（連江縣政府產發處提供）

    連江縣政府接獲民眾通報，有流浪羊隻在北竿鄉趴趴走，經縣府公告超過期限無人認領，縣府從北竿抓獲的遊蕩羊，即日起公告拍賣，第一波首先公開拍賣6隻，有意願參與投標的民眾，可向連江縣產業發展處（簡稱產發處）漁牧科劉先生（0836）22975轉分機128電話詢問，2月10日（下週二）下午將以現場競標方式進行拍賣。

    連江縣產業發展處長林志豐指出，北竿鄉的遊蕩羊，已造成道路安全、環境髒亂問題，縣府產發處1月陸續抓獲14隻羊，並安置在動物之家。經公告後，確認無人認領，即日起正式公告拍賣，首批將拍賣其中6隻羊。

    產發處原先規劃以屠體進行拍賣，經考量改以活體進行拍賣，有意投標的民眾，可電洽產發處漁牧科劉先生，安排現場察看，並在2月9日16時前完成登記。

    林志豐說，6隻羊將一起競標，不能零買；年滿20歲以上，具行為能力之自然人及公司、商號均可投標，預計在2月10日15時於產業發展處4樓小會議室開標。

    產發處提醒，得標人須於得標日次日起算，3個工作日內自行將羊隻全數運離動物之家，遇假日順延至上班日，機關休假日不供提領。得標人未及於期限內運離者，每日每頭羊須繳交1000元餵飼代管費。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播