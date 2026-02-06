為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    鄭運鵬PO北車大廳坐地照 網笑稱：買太多模型被趕出家門？

    2026/02/06 10:24 即時新聞／綜合報導
    鄭運鵬近日PO出一張在台北車站大廳席地而坐的照片，意外引發討論，只見不少網友歪樓笑稱「看來是買太多鋼彈回不了家」、「是不是偷買了什麼勇者裝備太大被發現了，沒家可回了」。（圖擷自臉書）

    鄭運鵬近日PO出一張在台北車站大廳席地而坐的照片，意外引發討論，只見不少網友歪樓笑稱「看來是買太多鋼彈回不了家」、「是不是偷買了什麼勇者裝備太大被發現了，沒家可回了」。（圖擷自臉書）

    前立委鄭運鵬去年接任交通部所屬的台灣世曦工程顧問公司董事長後，時常透過社群平台分享工作與生活點滴，他近日PO出一張在台北車站大廳席地而坐的照片，意外引發討論，由於他熱愛ACG文化（指日本動畫「Anime」、漫畫「Comics」與遊戲「Games」三種次文化的首字母）為外界所知，只見不少網友歪樓笑稱「看來是買太多鋼彈回不了家」、「是不是偷買了什麼勇者裝備太大被發現了，沒家可回了」。

    鄭運鵬在臉書發文分享一張在北車大廳席地而坐的照片，照片中可看到他的一雙皮鞋入鏡，在一旁則有零星民眾坐在附近的地方，鄭運鵬在發文中表示「原來坐在台北車站大廳的視角和感覺是這樣」。

    該文發出後引發討論，網友紛紛留言表示「打地舖勇者」、「沒揪」、「肯定剛看完模型上來休息」、「董事長竟淪落坐在台北車站大廳？」、「大家都會自動挑黑色的格子坐下」、「江湖傳說，大家只會坐黑格，不會坐白格，是真的嗎」、「不要坐在黑格!!!你坐在黑格組PGU牛鋼（鋼彈模型）的話，零件掉在黑格會找不到」

    由於鄭運鵬過去就時常幽默回應網友，因此也有網友調侃他「您是被趕出家門嗎？」、「買太多模型，被趕出家門」、「鄭姓男子疑因鋼彈買太多被老婆趕出門，流浪到台北火車站，辛酸畫面流出」，也有網友笑稱「可以帶出來直接展示在鐵路局台北車站大廳！」、「這年紀能夠蹲下去再站起來也是不容易」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播