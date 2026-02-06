苗警結合科技監控春節連假車流 首度啟用空拍機掌握路況

農曆春節期間，苗栗警分局將加派警力，加強各重路口交通疏導。（警方提供）

苗栗警察局苗栗分局針對風景區及易壅塞路段，已邀集路權機關辦理期前會勘，增設替代道路指引牌面、臨時停車空間及改善號誌秒差等，對於突發路況將透過主動路況查報，與各義交協勤民力及觀光旅遊業共同成立「交通快打處理」Line群組，並首度啟用空拍機技術，即時掌握路況及停車場狀況，讓民眾安心出遊。

苗栗警分局指出，警方除加強各重要路段交通疏導勤務，也首度啟用空拍機技術，即時掌握路況及停車場狀況，並隨時監看路口監視器、1968APP、google maps路況資訊及民眾報案等管道機先掌握壅塞資訊，於接獲通報後，由勤務指揮中心即時派員處置，並持續追蹤列管，如車潮壅塞情事升高，將彈性加派人員疏導，以利及時反應、快速排除。

苗栗警分局籲請駕駛人均應養成「路口淨空、你我暢通」之正確行車觀念，行至有號誌交叉路口遇有交通壅塞，應保持路口淨空，切勿任意違規停車妨礙交通秩序，以共創「行車安全與順暢」之交通環

農曆春節期間，苗栗警分局將加強路口交通監控，隨時因應。（警方提供）

農曆春節期間，苗栗警分局將首度使用空拍機監控路況。（警方提供）

