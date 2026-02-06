為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南市計程車運價春節加成 起跳金額加50元

    2026/02/06 09:41 記者洪瑞琴／台南報導
    現行計費表均內建有春節加成功能，計程車駕駛人須使用計費表內建功能選取春節加成。（南市交通局提供）

    農曆春節將屆，南市計程車在過年期間將循往例加成收費。依照南市計程車運價規定，今年度春節加成期間自2月13日凌晨零時起至2月22日夜間12時止，計10天，即農曆除夕前3日至大年初六，除分別依平常日之日、夜間運價（夜間23時至凌晨6時加2成）計費外，再依原運價再多加50元。

    交通局表示，現行計費表均內建有春節加成功能，計程車駕駛人須使用計費表內建功能選取春節加成，如未設定春節加成功能者，仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收，民眾直接按照計費表所顯示金額支付車資。

    春節假期，民眾外地工作返鄉或外出訪友拜年、踏青的機會增多，民眾利用計程車的機會也大為增加，為免少數不肖業者藉機加價收費，造成消費者損失，市政府特別統一規定加價標準，協調業者同步於期間搭乘計程車僅起跳金額較平常日多出50元，以維護市場秩序和市民權益。

    交通局強調，今年有9天的春節假期，考量假期前陸續有部分民眾提前返鄉，且費率與南市共同生活圈高雄市同步，加成期間也同樣訂為10天，加成費率亦相同，避免民眾混淆也有助兩地往來交流。

    為督促計程車業者遵守計程車收費規定，交通局也請民眾共同監督計程車業者，下車請向駕駛索取乘車證明外，若有不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下車號、搭車時間、駕駛姓名等詳細資訊，向市民服務熱線1999、警察局交通警察大隊或南市公共運輸處申訴。

    南市計程車運價春節加成期間，自2月13日起至2月22日止一律按原運價再加收50元。（記者洪瑞琴攝）

