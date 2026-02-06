桃園航空城自建住宅每坪補助3萬元 須於月底前提出申請

桃園航空城安置街廓，至今有1342戶申請開工。（工務局提供）

桃園航空城安置街廓目前已經有1342戶申請開工，對於安置街廓自建住宅部分，政府每坪補助3萬元，但要求月底前完成2樓版勘驗，地政府也呼籲住戶務必在月底前提出申請，以免影響自身權益；如有申請問題，可電桃園航空城聯合服務中心，386-7400轉 1301~1304。

地政局長蔡金鐘表示，為協助民眾儘早完成重建，市府自113年6月起辦理安置土地界址確認，並於114年2月完成土地點交，考量一般透天住宅興建時程，訂定今年2月底前完成2樓版勘驗者，可申請安置街廓重建協助金，每坪補助3萬元，補助上限為300萬元，以減輕營建成本上漲壓力。

蔡金鐘說，為鼓勵住戶提早搬遷，凡於今年6月底前完成搬遷者，除可領取建物拆遷補償費（救濟金）外，另加發該補償費15%之配合加速開發獎勵金。

蔡金鐘，安置街廓重建協助金之申請及發價作業分四梯次辦理，截至1月底，前三梯次已逾900件完成申請，第四梯次規劃於115年3月至5月間受理，別提醒尚未提出申請的民眾，務必留意時程，以免影響自身權益。

符合申領安置街廓重建協助金資格之民眾，申請時應備妥身分證件及印章、建造執照（含勘驗表）；如需協議者，另須檢附協議書及印鑑證明等資料，填妥相關書表後提出申請。如有申請疑義，歡迎洽詢桃園航空城聯合服務中心，電話：（03）386-7400 分機1301至1304。

