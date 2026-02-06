週末寒流全台急凍！ 氣象粉專曝春節前後「天氣偏典型」

氣象粉專天氣風險提醒，今天寒流南下，週末至下週一相當寒冷，不排除出現10度以下低溫。（資料照）

中央氣象署預報，今天（6日）北部、東北部及東部地區有短暫雨，南部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天寒流南下，週末至下週一相當寒冷；春節前後冷空氣強度應不會太極端，天氣型態偏典型，即北部至東部偶有短暫雨、中南部較穩定。

天氣風險分析師林孝儒今天上午在臉書貼文中表示，今天白天各地雲量增多、天氣轉不穩定。預測北台灣逐漸轉為多雲到陰、局部短暫陣雨；南台灣上午前亦有零星短暫陣雨機會。

晚間強冷空氣抵達，迎風面北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部以晴到多雲為主，降雨機率降低。氣溫方面，白天北部至東部高溫約20至24度、低溫15至18度；中南部高溫約23至27度、低溫16至19度。

週末受寒流影響，北、東部陰有短暫陣雨，迎風北海岸至東北部須留意偶有較大雨勢；不過下週日（8日）下半天降雨可望減緩。中南部為多雲或局部陰，山區偶有短暫陣雨，但影響相對有限。

週末氣溫將顯著轉冷，最冷時段落在週六（7日）晚間至下週一清晨，北部至東北部平地約10至13度，中南部平地約11至14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，不排除出現10度以下低溫。

雖冷空氣後期水氣減少，但高山低溫條件明顯，海拔3000公尺以上高山、北部2000公尺以上及東北部1500公尺以上山區仍可能出現短暫降雪或霰，並伴隨結霜、霧淞。

下週一（9日）白天至週二（10日）各地可望轉晴，氣溫緩回升，低溫約14至16度，早晚仍偏冷。下週三（11日）起另一波東北季風或大陸冷氣團再度南下，北東部轉陰有雨、氣溫再降，中南部以晴時多雲為主；目前資料顯示下週後半段可回到穩定晴朗天氣。

以目前中長期趨勢來看，春節前後冷空氣強度可能以間歇、偏弱為主，天氣型態大致偏典型，即北部至東部偶有短暫雨，中南部多為穩定時段；冷空氣可能一波波南下，但觀察強度暫不會太極端。

