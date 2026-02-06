為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    虎斑白貓疑車禍路倒 新北動保處救援再替牠找到家

    2026/02/06 08:31 記者黃子暘／新北報導
    動物醫療中心陳姓動保員說，虎斑白貓剛來醫療中心時，雖然受傷行動不便，但很努力討摸摸，也努力吃飯、理毛，可愛模樣被大家取名為「萌萌」。（新北市動保處提供）

    新北市新店區日前有民眾通報，安祥路有一條虎斑白貓疑似車禍受傷，臉部沾染血跡，癱臥路旁，動物保護防疫處表示，接獲通報後隨即派員將貓咪帶回毛寶貝醫療中心進行檢傷醫療，經醫療中心獸醫師檢查後，這隻貓咪右前肢肱骨交錯性骨折，肺部支氣管炎症反應嚴重，推測為天氣驟變肺部感染，導致貓咪活動力變差，不慎由高處摔落或車禍所造成，所幸經過治療後已恢復健康，並在新莊巫小姐認養下有了溫暖的家。

    動保處獸醫師李建沛表示，毛寶貝醫療中心傷病動物案例顯示，貓咪常因為高處不慎摔落、車禍而造成不同程度的傷害，若胸腔受創嚴重，造成橫膈破裂，須緊急進行手術治療才能避免猝死，這隻虎斑白的骨折部位經手術治療，已回復行走及跳躍功能。

    動物醫療中心陳姓動保員說，虎斑白貓剛來醫療中心時，雖然受傷行動不便，但很努力討摸摸，也努力吃飯、理毛，可愛模樣被大家取名為「萌萌」。

    巫姓飼主指出，聽到小虎斑白貓受傷治療及復健的情況後，很心疼牠的遭遇，未來會注意外出安全，避免萌萌再次受傷，給牠一個溫暖安全的家。

    動保處表示，民眾如遇需救援動物，可撥打「1959」動保專線或動保處24小時通報電話（02-29596353）報案，動保處也鼓勵民眾到公立動物之家認養動物，認養犬貓可享有免費醫療諮詢、疫苗注射等各式優惠福利，詳細資訊可洽動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁。

