今高溫持續上看29度 寒流明報到越晚越冷

今日早晚天氣稍涼，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。低溫預測：台南以北及宜蘭9~14度，馬祖甚至下探6~7度。（資料照）

中央氣象署指出，今天（6日）鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、台東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用。

今日氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及台東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。低溫預測：台南以北及宜蘭9~14度，南部、花東及澎湖11~17度，金門8~10度，馬祖6~7度。

氣象署提醒，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，若溫度與水氣條件配合，週六晚起至週日中部、東部2500公尺以上及北部、東北部1500公尺左右高山有降雪機率。行車用路及登山請注意路況安全，高海拔山區作物請防範霜害。

氣象署提到，金門及馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低影響能見度，交通往返請留意最新航班資訊，行車用路請注意安全。另因東北風增強，台南以北、台東、基隆北海岸、恆春半島、及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，東南部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

至於今年編號第2602號的輕度颱風西望洋，中心位於菲律賓南部，未來偏西朝南海移動，對台灣天氣無直接影響。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日鋒面通過，環境風場為東南風轉東北風，西半部位於背風側，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；金門、馬祖及清晨中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週六寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；北部、宜蘭地區有廣泛降雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地為多雲。

週日至下週一清晨寒流影響，各地非常寒冷，下週一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；水氣漸減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，週日桃園以北地區及西半部山區亦有零星短暫雨。

下週二各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週三東北季風增強或大陸冷氣團逐漸南下，下週四東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部氣溫稍下降；迎風面水氣增加，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷；下週六東北季風或大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫稍回升，環境水氣減少，各地多雲到晴，僅東部及東南部地區有局部短暫雨；下下週日東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降，迎風面降雨機率再提高。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 17 ~ 25 15 ~ 26 19 ~ 29 18 ~ 26

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

