「今年最強寒流」明報到！專家曝影響全台：10度以下區域擴大

「林老師氣象站」也發文整理出4點強冷空氣影響台灣天氣的主要特徵，提醒降溫顯著，全台有感，低溫降至攝氏10度以下區域範圍持續擴大。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，針對週末即將來襲的冷空氣，氣象署已將強度升格為「寒流」等級，專家形容會是「今年最強寒流」，並指週六至下週一寒流正式抵達，將急遽降溫，整日濕冷或陰冷，日夜溫差大單日震盪10度。下週二過後寒流雖減弱，但全台日夜溫差仍大，且回溫一兩天後，很可能又有另一波冷空氣南下。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）以「寒流，侵台確認」為題發文指出，氣象署已經將週末南下的冷空氣，正式升格為「寒流」等級，週末起三天，全台嚴防嚴寒天氣。今日寒流前方的鋒面率先通過，北部、東半部，全面轉為陣雨天氣，中南部也陸續轉陰（偶爾飄雨）。不過雖然陸續變天，降溫這時候還沒開始。

颱風論壇表示，週六至下週一寒流正式抵達，北部、東半部週六急遽降溫，整日濕冷或陰冷，最低溫將直探10度左右，預計週日白天才會漸漸轉為乾冷。中南部全程則以乾冷或陰冷為主，特別是深夜時段，低溫顯著，日夜溫差也會非常劇烈，單日震盪10度。

至於下週二過後寒流減弱，各地回溫，但全台日夜溫差仍大，晚上還是很冷的。以目前的預報，下週回溫一兩天，很可能又有另一波冷空氣南下，但初步看來，強度遠遠不及寒流，有感範圍也較侷限在北台灣。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」也發文整理出4點強冷空氣影響台灣天氣的主要特徵。第1，影響延時長，估計前後可達3至3.5天；下週二各地氣溫緩慢回升，但早晚仍偏涼冷，中南部日夜溫差增大。

第2，影響範圍大，降溫顯著，全台有感。尤其是，台南以北、基隆、宜花及金馬地區天氣降溫最為顯著，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至10度以下區域範圍持續擴大。

第3，強度強，針對此波強冷空氣強度，中央氣象署已提升至今年首波寒流等級，最冷時段會落在週日至下週一這段期間。

第4，此波強冷空氣型態是整天都冷；且先濕冷、後轉乾冷。下週二後環境水氣減少，僅東半部地區及恆春半島還有零星短暫雨。西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探攝氏6度以下，一定要特別注意防寒保暖。

