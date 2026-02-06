今年第2波寒流來襲！ 吳德榮曝氣溫「遽降」時間點

氣象專家吳德榮指出，明天寒流來襲，氣溫遽降，本島平地最低氣溫可降至6度以下。（資料照）

中央氣象署預報，今天（6日）北部、東北部及東部地區有短暫雨，南部、東南部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天白天溫暖，晚起變天；明天寒流來襲，氣溫遽降，本島平地最低氣溫可降至6度以下。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天白天各地多雲時晴，溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨。今晚鋒面接近，北台灣轉有局部雨，氣溫漸降。

明天（7日）氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨，中部雲量增多、山區亦有局部短暫雨的機率。週日（8日）、下週一（9日）漸轉乾，各地寒冷；週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。

歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬皆顯示，週日至週一清晨，台北測站有觸及10度、成為入冬曁今年以來的第2波「寒流」的機率，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下。

週日清晨至下午，北台灣零度線的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近0度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

下週二（10日）清晨仍非常寒冷，本島平地有6度以下的最低氣溫。下週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，週三清晨本島平地仍有10度以下的低溫。

下週三（11日）下午起另一小波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下週四（12日）各地好轉為晴時多雲，氣溫略升。下週五（13）至「小年夜」（15日）各地晴朗穩定、回暖如春。

