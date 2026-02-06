觀光署行銷台灣不打烊　安全便利吸引印度旅客

交通部觀光署組團到印度參加旅展，展現「台灣不打烊」的觀光魅力，駐新加坡辦事處主任施志忠表示，台灣全天安全、便利的環境，將是吸引印度民眾前往旅遊的一大優勢。

交通部觀光署為了持續拓展印度旅遊市場，並將旅客帶到台灣，與航空公司、旅行社等業者，組團到印度孟買（Mumbai）參加出境旅遊市集（Outbound Travel Mart, OTM）旅展，展現台灣作為高端及獎勵旅遊首選目的地的國際競爭力。

請繼續往下閱讀...

這次台灣展館展現「台灣魅力‧驚喜無限」（Taiwan-Waves of Wonder）的意象，提供台灣、印度業者、民眾互動和洽談的機會，以深化雙邊在旅遊上的合作。在旅展開幕日，「雷昇傳藝劇團」充滿氣勢地詮釋民間信仰中鎮煞護佑、祈求平安的正向能量；彰化鹿港的「獅公館工坊」則讓與會者透過彩繪「劍獅」的互動體驗，深化對台灣文化內涵的理解。

台灣展館呈現台灣由日間山海風景延伸至深夜都會節奏的「台灣不打烊」意象，介紹台灣從日出到日落、白天到黑夜不停歇的精彩活動，同時聚焦台灣多元的夜間娛樂體驗，以及安全、便利的旅遊環境，透過24小時精彩不間斷的島嶼魅力，吸引印度高端、商務與獎勵旅遊族群目光。

交通部觀光署駐新加坡辦事處主任施志忠接受中央社記者訪問時表示，今年觀光署在國際行銷這一塊，除持續深耕結合會議（Meeting）、獎勵旅遊 （Incentive）、大型會議 （Convention）與展覽（Exhibition）的會展產業旅遊（MICE）外，還推出另一個新的主軸「台灣不打烊」。

施志忠告訴中央社記者說：「台灣如何能夠不打烊呢？因為我們夠安全、夠便利，有不論走在哪裡，都可以享受到安全、便利的這個環境跟設施，很適合我們在印度這個旅遊市場推廣。」

施志忠解釋，其實印度的客人特別重視的，就是一個安全的旅遊環境，他們如果在凌晨4點的時候走在台灣的路上，到處都是24小時開門的便利商店，「這讓印度人，尤其是女性，可以感覺到出國旅遊完全不會有恐懼感，能對旅遊非常放心。」

印度是全球旅遊市場成長最快的國家之一，預計到2030年時，印度旅遊總支出將達4100億美元（約新台幣12.99兆元），並將成為全球第4大旅遊消費國。

孟買OTM旅展是印度和亞洲最大的旅展，5日到7日於Jio世界會議中心（Jio World Convention Centre）進行，今年有60個以上國家或地區、超過2200家廠商參展，預計吸引超過1000個頂級買家、5萬名以上的民眾參觀。（編輯：何宏儒）1150206

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法