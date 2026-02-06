為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    遷建吵10多年》高雄肉品市場擬不殺豬 轉型冷鏈

    2026/02/06 00:12 記者王榮祥／高雄報導
    高雄肉品市場遷建案傳出市府與農會達成初步共識，評估就地轉型可能。（記者王榮祥攝）

    高雄肉品市場遷建案傳出市府與農會達成初步共識，評估就地轉型可能。（記者王榮祥攝）

    討論逾10多年、每屆議會必問的高雄肉品市場遷建計畫傳出進展！高市農業局長姚志旺在議會證實，市府與農會達成初步共識，評估不再殺豬、就地轉型。

    高雄肉品市場建於1966年，現址面積約2.5公頃，由高雄地區農會及高雄市政府合資經營，年交易豬隻約20萬頭。

    市場位於三民區民族一路上、屬高雄蛋黃區，隨市區整體發展，周邊社區對於肉品市場內的屠宰環境頗多抱怨，基層乃至里長、議員數度陳情遷建，這議題也是每次議會期間必問題。

    市府原決議2024年啟動肉品市場遷移計畫，卻因土地產權問題卡關，高雄地區農會主張擁有市場土地所有權，與高市府進行訴訟；民代建議市府應有魄力，可先對市場老建物總體檢，農業局當時強調會持續與農會協商。

    議會昨審查農業局總預算、一筆關於肉品市場歲出（土地稅）項目時，市議員黃香菽發言追蹤肉品市場遷建案進度？農業局長姚志旺答詢指出，市府已與農會達成初步共識，原則上會調整現有屠宰環境、原址就地轉型。

    農業局官員私下補充，農會也了解屠宰對周邊環境的影響，傾向將屠宰業務轉移至其他場域，原有空間則轉型冷鏈、或者食品加工等對社區影響較小的使用模式。

    黃香菽表示，這案談了10多年，總算有個不錯的方向，她對此進展樂觀其成，但也希望農業局與農會有具體進度，至少提供一份明確的計劃書；姚志旺允諾會再跟農會討論，目標今年下半年的議會大會前提出計劃案。

    高雄肉品市場中的屠宰場備受爭議。（記者王榮祥攝）

    高雄肉品市場中的屠宰場備受爭議。（記者王榮祥攝）

