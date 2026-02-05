桃園市圖攜手「閱讀星世界」打造雲端聚落 五大主題開放報名

「桃園圖書館雲端聚落」以「閱讀與城市的文藝復興」為主題，強調閱讀不只是文本理解，而是回應生活的方式。（桃園市圖提供）

桃園市立圖書館桃園分館推廣全民閱讀風氣，推出長期閱讀計畫「桃園圖書館雲端聚落」，攜手閱讀社群品牌「閱讀星世界」，即日起至6月規劃一系列線上讀書會與實體沙龍，透過閱讀與對談，邀請市民在忙碌日常中重新找回閱讀的樂趣，展開閱讀與城市的深度對話，活動全程免費，即日起在市圖官網開放報名。

桃園市立圖書館長施照輝表示，「桃園圖書館雲端聚落」以「閱讀與城市的文藝復興」為主題，強調閱讀不只是文本理解，而是回應生活的方式。活動形式跳脫傳統單向講座，改以「主題對談」進行，邀請講者從自身生命經驗與專業視角出發，分享閱讀如何影響思考、選擇與生活。

本次活動不強調艱深理論，而是希望以陪伴與對話為核心，讓讀者將書中的靈感帶回生活現場。全系列共規劃14場活動，其中12場採YouTube線上直播，突破時間與空間限制，讓不同生活型態的市民皆能參與；另規劃2場實體沙龍，促進更具溫度的面對面交流。

施照輝說，活動規劃五大主題軸線，回應當代生活的閱讀提問。2月「移動文化」從跨文化視角探討移動、返璞與他者經驗；3月「跨界視野」透過歷史與文學，開展多元觀點；4月「閱讀趨勢」結合OPENBOOK好書獎，討論身分認同與當代議題；5月「土地對話」從運動與生命故事，深化與土地的情感連結；6月「未來職涯」則聚焦青年世代，陪伴學子探索人生方向。

本系列邀請多位來自不同領域的閱讀推廣者與文化工作者，包括說書人、Podcast主持人、學者與社群創作者，透過分享閱讀經驗，引導民眾從書本延伸思考生活、城市與自我選擇。線上場次多於晚間舉行，鼓勵讀者提問與回饋，打造一個容許困惑、重視對話的閱讀社群。

