「超人力霸王」5分鐘完成充氣 比出招牌必殺技民眾爭睹

高達15公尺的「超人力霸王」今晚在16號碼頭充氣測試。（記者李惠洲攝）

「超人力霸王」降臨！高雄冬日遊樂園英雄IP「超人力霸王」將在本週六（7日）登場，昨天開始主辦單位就展開一連串充氣測試。今晚位在高雄16碼頭，高達15公尺的超人力霸王完成充氣，巨大身影豎立港灣，還比出招牌必殺技「斯派修姆光線」動作，超吸睛。

今年適逢「超人力霸王」60周年，由於主角超人力霸王深受許多大小朋友的喜愛預期將引爆人潮，今日晚間位在高雄16碼頭，高達15公尺的超人力霸王氣模在現場進行充氣測試，看著氣模不斷灌氣，原本癱軟在地上的超人不到五分鐘就漸漸成形，高達15公尺超人力霸王巨大身影豎立在港灣，更吸睛的是超人力霸王比出招牌「斯派修姆光線」技能，就像即將放出絕招，象徵守護這座偉大城市的核心精神，超人的眼睛和胸口還會發光，吸引民眾到場一睹超人的誕生。

「2026高雄冬日遊樂園」將自2月7日至3月1日於港邊16至18號碼頭登場，邀請喜愛超人力霸王的大小朋友把握機會，近距離感受超人魅力。

「超人力霸王」比出招牌必殺技「斯派修姆光線」動作。（記者李惠洲攝）

「超人力霸王」比出招牌必殺技「斯派修姆光線」動作，象徵守護高雄這座美麗的城市。（記者李惠洲攝）

