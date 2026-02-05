台中市區有「梅」景！「梅川」梅花盛開 終於名實相符

台中「梅川」改造成功，近來沿岸梅花盛開名實相符。（圖：市府提供）

台中人不必遠赴山區，在都市市區就能賞「梅」景！台中市建設局攜手企業共同參與及爭取中央補助經費，投入近3.6億元推動「梅川河岸人行環境改善工程」，汰換掌葉蘋婆等影響民眾生活的樹種，新植梅樹，並透過系統性的人行空間優化與景觀營造，第一階段梅川改造有成，沿岸梅花近日陸續盛開，吸引不少市民前來散步賞「梅」景，「梅川有梅」名實相符，更成為市區休憩新亮點。

建設局長陳大田表示，梅川為台中市中心4大河川之一，長期是市民重要的休憩空間，市府為提供更優質的人行與親水環境，推動「梅川河岸人行環境改善工程」，目前已完成第一期工程，範圍涵蓋梅川水岸段文心路至太原路，以及梅川園道段進化北路至健行路，總經費2.4億元，改善總長約1.3公里，內容包括擴大人行道、改善人車動線衝突、優化無障礙設施與整體景觀，並同步調整植栽，汰換掌葉蘋婆等影響民眾生活的樹種，新植梅樹後沿線數量已超過200株，成功形塑「梅川有梅」的河岸意象，近來梅花盛開，吸引民眾前來賞花拍照。

陳大田說，為延續第一期成果，市府正推動第二期工程，範圍自北區篤行路至西區五權路，全長約1.35公里，總經費1.17億元，並成功爭取內政部國土管理署補助2,450萬元及企業挹注6,800萬元，針對重要路口進行島頭拓寬、行穿線退縮與停等空間放大，同時整合交通號誌與高流明LED節能照明系統。

建設局說明，隨著梅川人本優化工程第一期的完工及第二期工程持續推進，梅川自文心路至五權路將逐步串聯，形塑總長逾4公里的綠色人行廊道，結合河岸景觀、花季特色與友善步行環境，打造兼具安全、舒適與美感的都市休憩空間；未來也將持續向中央爭取第三期工程（文心路至大連路）經費，完善梅川整體人行系統。

