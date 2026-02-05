「極光下的姆明谷」主燈秀 中台灣燈會搶先開箱

中台灣燈會「極光下的姆明谷」主燈秀，今晚搶先開箱。（記者蔡淑媛攝）

姆明一族！中台灣燈會將於小年夜2月15日在台中中央公園登場，今晚燈會開箱，搶先亮相7大展區，由台中市副市長鄭照新主持與芬蘭商務辦事處代表羅瑞，共同欣賞以全台唯一60公尺寬童話故事場景，搭配機械動態氣偶，華麗再現世界級奇觀的「極光下的姆明谷」主燈秀，震撼聲光效果博得滿堂彩。

鄭照新表示，今年燈會以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，展期16天至元宵節，僅除夕休展，打造姆明一族為主角的展區，主燈極光下的姆明谷，突破以往IP氣偶只能靜態觀賞的框架，讓氣偶搭乘環形軌道列車穿梭於樹林山谷間，搭配如蝴蝶飛舞的高空綢吊專業舞者，輔以彩雷、煙霧呈現漫天極光效果，加上特效泡泡，營造希望與幸福的夢幻極光秀。

芬蘭人氣童話角色精靈姆明（嚕嚕米）降落台中，羅瑞表示，姆明出生兒童文學，故事有奇幻及富含人生哲學，角色豐富有家人、朋友，傳達愛與和平精神。

除了由觀旅局運用IP營造出「極光下的姆明谷」，燈區的16公尺寬、在河畔奇航的「划船姆明」，以及姆明一族徜徉大地享受悠閒暖陽的「露營時光」，將姆明家族童話場景搬到燈會，讓民眾一飽眼福。

為了接軌在地文化，傳承花燈工藝之美，建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等4大展區，則緊扣著台中的城市施政理念與永續發展實踐，攜手打造既在地、又國際，專屬台中的新世代燈會。

觀旅局表示，中台灣燈會IP「姆明一族」在全市各處都有可愛身影，台中市民廣場21公尺高、全台最大的「巨型姆明」，台中國際會展中心、台中公園、高鐵台中站、火車站、台中捷運、台中陽明市政大樓、東區恊園好宅、中央球場、各區公所也都有姆明一族驚喜現身，一起讓療癒系童話角色融入城市日常。

觀旅局補充說，2月7日第二波「拍姆明、送姆明」活動，將於台中市中央公園再送出1000盞小提燈，即日起只要拍下台中任一處的姆明，分享於自身社群（如FB、IG、Threads），或 LINE 轉傳給親朋好友，2月7日到「台中市中央公園—河畔奇航」展區即可兌換姆明小提燈1盞，當天14:30開放排隊、15:00開始領取，每人限領1盞，發完為止。燈會最新消息及更多旅遊資訊，可上台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/9975 ）查詢。

全台唯一60公尺寬童話故事場景，搭配高空綢吊專業舞者，輔以彩雷、煙霧，打造夢幻極光秀。（記者蔡淑媛攝）

中台灣燈會「極光下的姆明谷」主燈秀，今晚搶先開箱，打造60公尺寬童話故事場景。（記者蔡淑媛攝）

中台灣燈會「極光下的姆明谷」主燈秀，今晚搶先開箱，打造夢幻極光秀。（記者蔡淑媛攝）

中台灣燈會「極光下的姆明谷」主燈秀，將姆明家族童話場景搬入燈會。（記者蔡淑媛攝）

中台灣燈會「極光下的姆明谷」主燈秀，打造夢幻極光秀。（記者蔡淑媛攝）

中台灣燈會「極光下的姆明谷」主燈秀，將姆明家族童話場景搬入燈會。（記者蔡淑媛攝）

中台灣燈會「極光下的姆明谷」主燈秀，市府參與局處與芬蘭商務辦事處代表羅瑞一起開箱。（記者蔡淑媛攝）

中台灣燈會「極光下的姆明谷」主燈秀今晚搶先開箱。（記者蔡淑媛攝）

燈區的16公尺寬、在河畔奇航的「划船姆明」。（記者蔡淑媛攝）

民政局「幸福祈願村」燈品。（記者蔡淑媛攝）

