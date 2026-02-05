為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南曾文溪流域5文資建物 修復有進展

    2026/02/05 20:40 記者楊金城／台南報導
    台南市定古蹟麻豆林家三房厝的修復工程獲文化部核定補助。（記者楊金城攝）

    台南市定古蹟麻豆林家三房厝的修復工程獲文化部核定補助。（記者楊金城攝）

    在曾文溪流域列入台南市定古蹟、台南市歷史建築的5處文資建物，推動修復計畫有進展，文化部今年各核定補助規劃設計、修復工程等預算，不受今年中央總預算未審的影響；其中，有129年歷史的「原佳里郵便局」在去年7月丹娜絲風災後，受損更嚴重，結構要能撐到爭取未來修復要加速。市定古蹟「麻豆林家三房厝」修復工程可望今年發包展開修復。

    立委郭國文為台南市文化局提案爭取到補助的，有台南市歷史建築「原佳里郵便局」的修復工程規劃設計費匡列300萬，文化部補助其中7成210萬元；台南市歷史建築「麻豆林家四房厝」修復工程規劃設計暨調查再利用計畫匡列800萬，文化部補助7成560萬元；台南市歷史建築大內區「楊長利公厝」修復工程規劃設計費匡列300萬，文化部補助7成210萬元。

    「麻豆林家三房厝」在2018年登錄台南市定古蹟，完成前期工程設計後，將展開修復工程，匡列1億7500萬元，文化部補助其中7成1億2250萬元工程費，台南市文化局指出，「麻豆林家三房厝」的現有建物保存相當完整，對於台灣傳統建築的解構有重要文化意涵，將由所有權人「祭祀公業法人臺南市林文敏」今年辦理修復工程發包；台南市定古蹟西港「劉厝警察官吏派出所」的修復再利用計畫匡列200萬元，文化部補助其中8成160萬。

    其中，「原佳里郵便局」在2016年登錄台南市歷史建築，是南市唯一、全台只剩9棟郵電相關日治官署建築之1，台南市文資處在2019年啟動修復計畫，去年總算有所進展，台灣郵政協會、台灣電信協會對捐贈產權有所共識，文化部核定補助修復工程規劃設計費210萬元；台南郵局新任局長邱世賢上月拜訪郭國文，雙方特別提到原佳里郵便局的修復，因建築毀損情形越發嚴重，希望能撐到未來獲補助修復工程的啟動之日。

    有129年歷史的「原佳里郵便局」在去年7月丹娜絲風災後，受損更嚴重。（記者楊金城攝）

    有129年歷史的「原佳里郵便局」在去年7月丹娜絲風災後，受損更嚴重。（記者楊金城攝）

    台南市歷史建築「原佳里郵便局」在去年7月丹娜絲風災後，受損更嚴重，已獲補助修復規劃設計費，未來修復更要加快。（記者楊金城攝）

    台南市歷史建築「原佳里郵便局」在去年7月丹娜絲風災後，受損更嚴重，已獲補助修復規劃設計費，未來修復更要加快。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播