台南曾文溪流域5文資建物 修復有進展

台南市定古蹟麻豆林家三房厝的修復工程獲文化部核定補助。（記者楊金城攝）

在曾文溪流域列入台南市定古蹟、台南市歷史建築的5處文資建物，推動修復計畫有進展，文化部今年各核定補助規劃設計、修復工程等預算，不受今年中央總預算未審的影響；其中，有129年歷史的「原佳里郵便局」在去年7月丹娜絲風災後，受損更嚴重，結構要能撐到爭取未來修復要加速。市定古蹟「麻豆林家三房厝」修復工程可望今年發包展開修復。

立委郭國文為台南市文化局提案爭取到補助的，有台南市歷史建築「原佳里郵便局」的修復工程規劃設計費匡列300萬，文化部補助其中7成210萬元；台南市歷史建築「麻豆林家四房厝」修復工程規劃設計暨調查再利用計畫匡列800萬，文化部補助7成560萬元；台南市歷史建築大內區「楊長利公厝」修復工程規劃設計費匡列300萬，文化部補助7成210萬元。

「麻豆林家三房厝」在2018年登錄台南市定古蹟，完成前期工程設計後，將展開修復工程，匡列1億7500萬元，文化部補助其中7成1億2250萬元工程費，台南市文化局指出，「麻豆林家三房厝」的現有建物保存相當完整，對於台灣傳統建築的解構有重要文化意涵，將由所有權人「祭祀公業法人臺南市林文敏」今年辦理修復工程發包；台南市定古蹟西港「劉厝警察官吏派出所」的修復再利用計畫匡列200萬元，文化部補助其中8成160萬。

其中，「原佳里郵便局」在2016年登錄台南市歷史建築，是南市唯一、全台只剩9棟郵電相關日治官署建築之1，台南市文資處在2019年啟動修復計畫，去年總算有所進展，台灣郵政協會、台灣電信協會對捐贈產權有所共識，文化部核定補助修復工程規劃設計費210萬元；台南郵局新任局長邱世賢上月拜訪郭國文，雙方特別提到原佳里郵便局的修復，因建築毀損情形越發嚴重，希望能撐到未來獲補助修復工程的啟動之日。

有129年歷史的「原佳里郵便局」在去年7月丹娜絲風災後，受損更嚴重。（記者楊金城攝）

台南市歷史建築「原佳里郵便局」在去年7月丹娜絲風災後，受損更嚴重，已獲補助修復規劃設計費，未來修復更要加快。（記者楊金城攝）

