女店長拒降調門市被解僱 打4年官司討回80萬薪水可復職

王姓店長拒絕公司調整職務遭解僱，纏訟4年，更一審認定解僱違法，判業者須補發薪資及加班費，共計約80萬元。（記者王捷攝）

王姓店長因拒絕調整職務遭公司違法解僱，雙方纏訟4年多，歷經三審、更一審，高等法院台南分院法院認定業者片面終止契約無效，僱傭關係存在，公司要補發薪資與加班費，判賠金額約有80萬。

王女自2017年到公司上班，擔任店長職務，每月薪資包含底薪與業績獎金共5萬9200元。2021年2月1日，林姓公司負責人指責王女處事不公、長期偏袒特定員工，要求將其降調為門市人員。

王女拒絕後，遭公司解僱，歷審法院審理後均認定，業者始終無法舉證王女有何違反勞基法的具體事由，且未經預告終止契約不合法，雙方僱傭關係依然存在。

針對解僱期間的薪資爭議，一審曾以王女未積極求職為由駁回，但是更一審合議庭調查發現，王女雖於調解階段僅請求資遣費，但隨後即向法院聲請定暫時狀態處分，明確要求繼續僱傭，足證其仍有重返職場意願。

法院指出，雇主違法解僱就應該視為拒絕受領勞務，勞工不需要工作付出勞務，還是可以請求報酬。因此判決公司須補發2021年2月至12月、長達11個月的薪資，金額累計約65萬1200元，並須按月提繳勞退金3648元。

此外，王女任職期間長期僅休週二，國定假日與休息日都有出勤，甚至被強制參加員工旅遊卻未領薪。經計算，公司還短發加班費及34天特休未休工資，扣除已支付款項後，須再一次性賠償14萬2247元，業者須讓王女復職，還要支欠薪與賠償。

