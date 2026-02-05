台北動漫節首日湧12萬人潮 新品限定周邊搶破頭

台北國際動漫節聚集100家800攤位，業者應景推出各式福袋、刮刮樂等抽獎。（記者吳柏軒攝）

台北國際動漫節今（5日）開幕首日，正值寒假期間，大批動漫粉絲湧入，主辦單位統計，單日創12萬人次，較去年多1萬人次，不少攤商推出展場獨家限定及首賣新品等，如《Fate》新品、《新世紀福音戰士》限定，還有超值福袋、一番賞抽獎、扭蛋轉蛋，一起來狂搶粉絲錢包。

中華動漫出版同業協進會統計，今日入場創12萬人次，較去年11萬還多，可望5天展期破50萬人次；預估首日人次爆表，主要是今年匯聚100家約800攤位，各家在動漫節都會推出打折優惠，並搶在過年前推出各式動漫周邊商品，包含展場獨家限定、首賣新品，熱情粉絲多會積累錢包實力，再來一次大肆採購。

但人潮擁擠也帶來缺點，有讀者投訴，今日東立出版社排隊出包，從中午12點排入場隊伍，直到傍晚5點半才被告知無法進場，白白浪費1日門票與時間；東立官方臉書也貼出緊急公告，稱因應大會營業時間（到傍晚6點），入場時間僅開放到5點20分，該篇留言下方累積部分無法入場的粉絲怨言，僅提供徽章安慰小物，提醒之後應更新排隊動線與入場控管。

各家廠商如曼迪推出史上最多1500項周邊，有強作新番《Fate/strange Fake》新品，絕對經典《EVANGELION新世紀福音戰士》限定品；台灣角川推出首賣新書與精品85折，輕小說首推《無職轉生～蛇足篇～（3）無職紅毯》，華文原創IP則是Vtuber授權改編的全彩漫畫《極深空計畫：喵》；來自韓國的BOMTOON主打BL、GL、浪漫愛情元素，也首次參展推出6部人氣作品限定贈品。

三日月書版推出限定版《兩個帝國，帝國的奴隸1+2》套書；台灣東販有會場首發《意亂情迷處方箋2特別珍藏版》且漫畫、精品全面8折；希萌創意推一番場《歐萌賞》提供人氣角色：空氣少女艾兒、小魔女諾貝塔、高捷少女等；長鴻同樣漫畫85折、小說8折、套書7折，購買國人原創首賣書就送「特典卡」。

木棉花以霸權動漫《葬送的芙莉蓮》領軍，推出金屬海報引發搶購，這次再推展場限定再版，還有新春6大福袋囊括各式周邊；尖端主打45週年限定回饋，首度推出「驚喜抽卡機」邀國人漫畫家柯宥希、林亭葳、林青慧、陳漢玲等打造必收卡圖珍品；東立全館85折並推會展限定活動，《惡靈剋星》、《被北女角太多了！》等9項商品就送特典贈品。

台北國際動漫節5日開跑，各動漫出版社打出折扣優惠，吸引粉絲搶購。（記者吳柏軒攝）

台北國際動漫節首日湧入12萬人潮，現場許多一番賞、扭蛋機等攤位，吸引漫迷們駐足。（記者吳柏軒攝）

