過年出國注意！虎航桃機航班起飛前3小時開櫃

虎航宣布春節期間，桃機出發的航班，將在航班起飛前3小時，開始接受辦理報到手續。（台灣虎航提供）

春節連假9天，桃園國際機場將迎來人潮高峰！台灣虎航今（5日）宣布，2月14-22日春節期間，凡是於桃園機場出發的航班，將會在航班起飛前3小時，開始接受辦理報到手續。

台灣虎航提醒，計畫於春節期間出國的民眾，務必儘早抵達機場、至少於航班起飛前1小時完成報到手續。另外，也鼓勵旅客於出發前預先至官網完成自助報到，抵達桃園機場後，多加利用自助行李託運系統，透過全方位的智慧化設備，讓旅程起點更顯輕鬆。

台灣虎航表示，旅客於出發前應確認護照效期須在6個月以上，並建議事先申請自動通關，縮短證照查驗的排隊等候時間。在行李安全方面，千萬別將行動電源、打火機與各類危險物品放置於託運行李內，以確保飛航安全。

關於隨身手提行李規範，台灣虎航提醒，每位乘客僅限攜帶1件手提行李，3邊尺寸小於54公分x38公分x23公分（含輪子及手把等外部突出物）以及1件個人隨身物品，合計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，如若手提行李超過限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機門口將行李交付託運並支付登機門託運行李費用，每件將收取新台幣2,000元整。

針對計畫前往日本的旅客，台灣虎航指出，桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「2026年日本入境事先確認作業」，即日起已於桃園機場內實施，並預計執行至2月25日止，此項服務適用於函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、大分，共計7個機場。

