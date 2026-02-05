為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    過年出國注意！虎航桃機航班起飛前3小時開櫃

    2026/02/05 19:22 記者黃宜靜／台北報導
    虎航宣布春節期間，桃機出發的航班，將在航班起飛前3小時，開始接受辦理報到手續。（台灣虎航提供）

    虎航宣布春節期間，桃機出發的航班，將在航班起飛前3小時，開始接受辦理報到手續。（台灣虎航提供）

    春節連假9天，桃園國際機場將迎來人潮高峰！台灣虎航今（5日）宣布，2月14-22日春節期間，凡是於桃園機場出發的航班，將會在航班起飛前3小時，開始接受辦理報到手續。

    台灣虎航提醒，計畫於春節期間出國的民眾，務必儘早抵達機場、至少於航班起飛前1小時完成報到手續。另外，也鼓勵旅客於出發前預先至官網完成自助報到，抵達桃園機場後，多加利用自助行李託運系統，透過全方位的智慧化設備，讓旅程起點更顯輕鬆。

    台灣虎航表示，旅客於出發前應確認護照效期須在6個月以上，並建議事先申請自動通關，縮短證照查驗的排隊等候時間。在行李安全方面，千萬別將行動電源、打火機與各類危險物品放置於託運行李內，以確保飛航安全。

    關於隨身手提行李規範，台灣虎航提醒，每位乘客僅限攜帶1件手提行李，3邊尺寸小於54公分x38公分x23公分（含輪子及手把等外部突出物）以及1件個人隨身物品，合計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，如若手提行李超過限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機門口將行李交付託運並支付登機門託運行李費用，每件將收取新台幣2,000元整。

    針對計畫前往日本的旅客，台灣虎航指出，桃園機場與日本出入國在留管理廳合作實施「2026年日本入境事先確認作業」，即日起已於桃園機場內實施，並預計執行至2月25日止，此項服務適用於函館、旭川、秋田、仙台、新潟、岡山、大分，共計7個機場。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播