亮「超人力霸王」招牌手勢 陳其邁祝獨居長輩平安健康

春節即將到來，高雄市長陳其邁今（5日）前往大寮區拜訪獨居長輩，祝賀長輩們馬到成功迎新歲，平安健康過好年。而高市府致贈給全市列冊獨居長輩的年節禮盒已陸續分送中，讓長輩感受到滿滿的新春氣氛與關懷。

陳其邁拜訪75歲的黃阿嬤活潑好客，見到市長到訪笑容滿面，不僅比出大拇指稱讚，一行人還比出超人力霸王招牌手勢，阿嬤開心分享受菩薩戒的歷程，她說平日透過誦讀心經讓心情保持平靜安穩。

陳其邁探視另外獨居長者、86歲的鮑阿嬤是大陳義胞，她與市長談起自己10歲時自中國浙江大陳島撤退來台，落腳台灣屏東高樹的生活點滴，鮑阿嬤展現出樂觀與堅韌。

社會局感謝公益團體與企業共同捐贈年節禮盒，今年春節前夕總計致贈3600份年節禮盒，給高雄市列冊關懷獨居長輩。透過專業的社工人員訪視評估，社會局依獨居長輩需求，結合長青社區關懷服務隊及社區照顧關懷據點等240個單位，共同提供獨居老人電話問安、關懷訪視、物資媒合、資源連結及特殊期間加強關懷服務。

社會局表示，過年期間對獨居長輩的服務「不打烊」，市民朋友如發現需要緊急協助的長輩，請撥打市府24小時服務專線1999或113專線通報，提供獨居長輩最即時的關心與協助。

