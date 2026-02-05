為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國泰航空「官網紅包」天天領 飛香港、日本最高省588元

    2026/02/05 18:40 記者黃宜靜／台北報導
    國泰航空推出「官網獨享新春紅包」優惠，精選航點享最高新台幣588元折扣。（國泰航空提供）

    春節將至，各家航空公司紛紛推出機票促銷方案，積極搶攻旅遊人潮。國泰航空今年推出「官網獨享新春紅包」優惠，即日起到2月23日，邀請國泰會員登入官網領取限量優惠碼，每天上午10點準時開放使用，預訂香港及日本指定航點來回機票，最高可享新台幣588元折扣，讓新春出遊從領紅包開始，開啟馬年第1趟滿載好運的旅程。

    國泰航空說，新春紅包優惠為官網限定、每日限量釋出，數量有限，先到先得。其中，優惠編號「26LNY288」適用台北、高雄往返香港航線，每張機票可折抵新台幣288元，每日限首60張。

    國泰航空續指，優惠編號「26LNY588」則適用台北往返日本熱門航點東京、大阪及名古屋，每張機票可折抵新台幣588元，同樣每日限首60張；所有優惠皆適用於經濟艙來回行程，訂票期間為即日起至2月23日，適用出發期間為今年2月19日至6月30日，讓旅客可依自身行程彈性規劃旅程。

    國泰航空推出官網限定新春紅包優惠，其中優惠編號「26LNY288」適用台北及高雄往返香港航線。（國泰航空提供）

