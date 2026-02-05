宜蘭最強平安粥！ 草湖玉尊宮春節連供9天 讓大家吃到飽

宜蘭縣知名天公廟草湖玉尊宮香火鼎盛。（記者江志雄攝）

今年春節連假，宜蘭縣估計有220間宮廟免費供應平安粥，知名天公廟草湖玉尊宮主委陳才馨今天（5日）表示，廟方將在大年初一到初九，即17日到25日，每天上午9點到下午4點，無限量供應平安粥，讓香客吃到飽。

草湖玉尊宮平安粥名聞遐邇，曾被網友形容是「宜蘭最強平安粥」，一年只在春節連假等特定節慶供應，今年春節連假負責烹煮的志工團，連日來忙於採買備料，一天準備2000台斤白米，廚房志工將採接力方式，備妥熱騰騰的粥品美食。



談到草湖玉尊宮平安粥好吃的秘訣，陳才馨說，首先挑選優質好米，烹煮時添加豬肉、蝦米、高麗菜、木耳、豆皮配料，由經驗豐富的志工料理，真材實料是最大特色，今年春節連假供應9天，從上午9點到下午4點，廟方為配合大年初九凌晨的天公生慶典，大年初八（24日）供應時段，從當天上午9點延長到初九（25日）凌晨2點，連續17小時不中斷。

陳才馨說，草湖玉尊宮備有不鏽鋼碗給香客使用，也呼籲大家自備碗筷共同響應環保。

宜蘭縣草湖玉尊宮將在大年初一到初九，免費供應平安粥。（資料照，記者江志雄攝）

草湖玉尊宮平安粥標榜真材實料。（資料照，記者江志雄攝）

