為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭最強平安粥！ 草湖玉尊宮春節連供9天 讓大家吃到飽

    2026/02/05 18:30 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣知名天公廟草湖玉尊宮香火鼎盛。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣知名天公廟草湖玉尊宮香火鼎盛。（記者江志雄攝）

    今年春節連假，宜蘭縣估計有220間宮廟免費供應平安粥，知名天公廟草湖玉尊宮主委陳才馨今天（5日）表示，廟方將在大年初一到初九，即17日到25日，每天上午9點到下午4點，無限量供應平安粥，讓香客吃到飽。

    草湖玉尊宮平安粥名聞遐邇，曾被網友形容是「宜蘭最強平安粥」，一年只在春節連假等特定節慶供應，今年春節連假負責烹煮的志工團，連日來忙於採買備料，一天準備2000台斤白米，廚房志工將採接力方式，備妥熱騰騰的粥品美食。

    談到草湖玉尊宮平安粥好吃的秘訣，陳才馨說，首先挑選優質好米，烹煮時添加豬肉、蝦米、高麗菜、木耳、豆皮配料，由經驗豐富的志工料理，真材實料是最大特色，今年春節連假供應9天，從上午9點到下午4點，廟方為配合大年初九凌晨的天公生慶典，大年初八（24日）供應時段，從當天上午9點延長到初九（25日）凌晨2點，連續17小時不中斷。

    陳才馨說，草湖玉尊宮備有不鏽鋼碗給香客使用，也呼籲大家自備碗筷共同響應環保。

    宜蘭縣草湖玉尊宮將在大年初一到初九，免費供應平安粥。（資料照，記者江志雄攝）

    宜蘭縣草湖玉尊宮將在大年初一到初九，免費供應平安粥。（資料照，記者江志雄攝）

    草湖玉尊宮平安粥標榜真材實料。（資料照，記者江志雄攝）

    草湖玉尊宮平安粥標榜真材實料。（資料照，記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播