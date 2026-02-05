為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉大生寒假舉辦農村冬令營 國小學童體驗手作與探險樂趣

    2026/02/05 18:37 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉大農藝志工隊到台南新嘉國小舉辦冬令營，陪伴學童度過充實的寒假。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大農藝志工隊到台南新嘉國小舉辦冬令營，陪伴學童度過充實的寒假。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉義大學農藝志工隊寒、暑假舉辦營隊服務國小學童已24年，服務小學超過52所，2月3日至5日第4度到台南市後壁區新嘉國小舉辦冬令營，結合熱門遊戲「麥塊（Minecraft）」，安排手作披薩、麥塊紙編織、體育活動等，讓學童體驗手作與探險樂趣。

    嘉大農藝志工隊總召楊鈞凱表示，此次到新嘉國小舉辦「隨機生成在無邊無際的方塊世界冬令營」，共有28名大學生參加，活動經費由教育部、嘉大課外活動組、清誠教育事務基金會補助；為了讓孩子感受手作的樂趣，安排如製作麥塊披薩活動，孩子透過在吐司上抹番茄醬 ，加入鳳梨、火腿、洋蔥等食材再進行烹飪，吃了開心又有成就感。

    新嘉國小校長盧彥賓感謝嘉大學生舉辦冬令營，讓偏鄉小孩有更多學習機會，該校學生數19人，此次活動就有18人參加，連同2名外校生參加，總計參加人數共20人，相當踴躍。

    指導老師侯金日說，此次營隊由大學生規劃包括「世界探險」、「科學實驗」、「運動會」、「器材時間」等多樣化教學與活動，將電腦遊戲化為現實行動，孩子們從中同心協力發揮團隊合作精神，同時學習科學、生活、環保知識，希望藉此激發孩子們學習動機，度過充實愉快的寒假。

    嘉大生舉辦冬令營服務國小學童，規劃多元教學活動。（嘉大農藝志工隊提供）

    嘉大生舉辦冬令營服務國小學童，規劃多元教學活動。（嘉大農藝志工隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播