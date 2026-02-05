嘉大生寒假舉辦農村冬令營 國小學童體驗手作與探險樂趣

嘉大農藝志工隊到台南新嘉國小舉辦冬令營，陪伴學童度過充實的寒假。（嘉大農藝志工隊提供）

嘉義大學農藝志工隊寒、暑假舉辦營隊服務國小學童已24年，服務小學超過52所，2月3日至5日第4度到台南市後壁區新嘉國小舉辦冬令營，結合熱門遊戲「麥塊（Minecraft）」，安排手作披薩、麥塊紙編織、體育活動等，讓學童體驗手作與探險樂趣。

嘉大農藝志工隊總召楊鈞凱表示，此次到新嘉國小舉辦「隨機生成在無邊無際的方塊世界冬令營」，共有28名大學生參加，活動經費由教育部、嘉大課外活動組、清誠教育事務基金會補助；為了讓孩子感受手作的樂趣，安排如製作麥塊披薩活動，孩子透過在吐司上抹番茄醬 ，加入鳳梨、火腿、洋蔥等食材再進行烹飪，吃了開心又有成就感。

請繼續往下閱讀...

新嘉國小校長盧彥賓感謝嘉大學生舉辦冬令營，讓偏鄉小孩有更多學習機會，該校學生數19人，此次活動就有18人參加，連同2名外校生參加，總計參加人數共20人，相當踴躍。

指導老師侯金日說，此次營隊由大學生規劃包括「世界探險」、「科學實驗」、「運動會」、「器材時間」等多樣化教學與活動，將電腦遊戲化為現實行動，孩子們從中同心協力發揮團隊合作精神，同時學習科學、生活、環保知識，希望藉此激發孩子們學習動機，度過充實愉快的寒假。

嘉大生舉辦冬令營服務國小學童，規劃多元教學活動。（嘉大農藝志工隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法