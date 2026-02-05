明鋒面到轉雨！寒流週末起連3天襲台 凍番薯剩9度

寒流將在週六報到。（氣象署提供）

明天鋒面到轉雨，週六起連續3天寒流襲台！中央氣象署預報，明天白天鋒面就抵台，北部、東北部及東部地區轉為短暫雨天氣，週六（7日）寒流報到，逐日降溫到下週一（9日）清晨，低溫剩下9度到12度。

氣象署預報員賴欣國說，明天因鋒面報到轉雨，白天氣溫比今天略低1、2度，中南部也會有飄雨的天氣；週六起寒流報到，這是入冬以來第二波寒流，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，且氣溫逐日下降，最低溫會落在週日晚上到下週一（9日）清晨。

「這波寒流會從週六清晨就開始影響，白天一開始還有16度，到週日晚間剩下9度」，賴欣國說，週六起氣溫一路下滑，北部晚上剩下12度、中南部地區晚上也掉到14度到16度；他指出，週六時雖然鋒面離開了，但仍有些水氣，北部、東北部地區仍有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨。

賴欣國指出，週日（8日）和下週一受到寒流影響，各地天氣都非常寒冷，不過水氣減少很多，週日桃園以北地區及西半部山區有零星短暫雨，下週一各地大多是多雲到晴的天氣。

賴欣國提醒，週日白天北部僅剩下12度、夜晚剩下9到10度，且台南以北到宜蘭的夜間和清晨，氣溫普遍剩下9度到11度，南部和花東地區也僅剩下11度到13度，要到下週一白天起才會逐漸回暖。

賴欣國指出，下週二（10日）各地回暖且多雲到晴，但下週三（11日）又有一波冷空氣報到，強度介於東北季風到大陸冷氣團之間，屆時北部、東半部地區及恆春半島轉為局部短暫雨天氣，氣溫也會下降。

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來天氣提醒。（氣象署提供）

