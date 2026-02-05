金門清潔週誓師啟動 便當店老闆送飯盒致敬清潔隊員

金門啟動清潔週誓師活動，縣府秘書長張瑞心（前排左六）、縣環保局長楊建立（前排左八）等人，共同宣示啟動。（金門縣環保局提供）

金門縣今天執行年度環境清潔週誓師活動，全島5鄉鎮逾1000名軍民，在縣府秘書長張瑞心率領下，攜手重現「整潔的金門」；金城鎮一家便當連鎖商家，更提供自家150盒便當送給清潔隊員，為隊員打氣加油。

環境署配合民間年終大掃除，訂定每年除夕前一周為「國家清潔週」，金門今年環境清掃活動自1月16日至2月13日止，誓師活動主場選在金沙鎮公所舉行，縣府秘書長張瑞心、縣環保局長楊建立、金沙鎮公所秘書許萬恭等人，邀集內政部金門國家公園管理處、陸軍金門防衛指揮部及各機關、學校、社區民眾等逾1000人，於農曆春節之前，共同啟動5鄉鎮的清潔活動，希望打造乾淨、整潔的金門，迎接即將返鄉過年的鄉親。

金城鎮悟饕金山店負責人吳宏偉說，在台灣本島、金門從事餐飲工作20年，每次看見清潔人員把店內廚餘很辛苦地載走，內心感觸良多；他常常在想，一定要在歲末年終的時候，將便當送給第一線清潔人員，感謝他們的辛苦，也希望他們能明白，在他們工作的時候，旁邊還是會有人默默地給予關懷和祝福。

金城鎮公所主任秘書許世丞，感謝「悟饕」優質廠商的付出，也期盼類似這樣的善心循環，能夠提升社會的溫度，增加愛的關懷。

縣環保局也再次提醒，垃圾分類為「一般垃圾」、「資源回收」及「廚餘」3大分類，不要將垃圾隨意亂丟，造成環境髒亂。並呼籲民眾應善盡土地所有人或管理人的管理維護責任，加強巡視，以免土地被隨意傾倒廢棄物，若發現有人任意丟棄垃圾，應馬上向各鄉鎮公所清潔隊或環保局舉報。

金門清潔週活動登場，金城鎮便當業者吳宏偉（右二）送飯盒給鎮公所為清潔隊員打氣加油，由主秘許世丞（左二）代表接受。（記者吳正庭攝）

金防部及海巡署弟兄加入清潔週環境打掃行列。（擷自金沙鎮公所臉書）

