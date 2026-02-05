三太造機廠捐嘉基醫療車 縮短交通不便患者就醫路

醫療專車不只提供交通接駁，還將預防醫學、社區衛教延伸到各角落。（嘉基提供）

嘉義在地企業三太造機廠股份有限公司，感念嘉義基督教醫院長期守護雲嘉南地區民眾健康，近日捐贈價值400萬元醫療專車給嘉基，作為偏鄉、行動不便患者接駁車，縮短患者家到診間距離。

捐贈儀式4日舉行，三太造機廠公司董事長陳泰州說，長期見證嘉義地區發展與變遷，深知住在郊區、偏遠鄉鎮市患者、長輩，常因交通不便而延誤就醫，本著回饋鄉親初衷，認同嘉基「愛鄰如己」的理念，希望透過醫療專車的捐贈，為在地醫療盡一份心力，讓鄉親更安全、便捷地到醫院接受專業治療。

嘉基院長陳煒說，嘉基服務對象涵蓋嘉義縣市、台南部分地區，此輛全新醫療專車投入使用，能有效優化現有接駁交通網絡；嘉基已針對不同地區需求，規劃多條服務路線，接駁範圍包括嘉義市區服務專車、台南東山白河線、嘉南鹽水義竹線、雲嘉北港民雄線等。

嘉基表示，醫療專車的營運不只是交通接駁，更是預防醫學與社區照顧一環，透過穩定的接駁服務，能提高慢性病患穩定回診意願，進而達成早期發現、早期治療的目標。

三太造機廠董事長陳泰州（左）捐贈醫療車鑰匙給嘉基院長陳煒（右）。（嘉基提供）

