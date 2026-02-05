為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三太造機廠捐嘉基醫療車 縮短交通不便患者就醫路

    2026/02/05 18:22 記者王善嬿／嘉義報導
    醫療專車不只提供交通接駁，還將預防醫學、社區衛教延伸到各角落。（嘉基提供）

    醫療專車不只提供交通接駁，還將預防醫學、社區衛教延伸到各角落。（嘉基提供）

    嘉義在地企業三太造機廠股份有限公司，感念嘉義基督教醫院長期守護雲嘉南地區民眾健康，近日捐贈價值400萬元醫療專車給嘉基，作為偏鄉、行動不便患者接駁車，縮短患者家到診間距離。

    捐贈儀式4日舉行，三太造機廠公司董事長陳泰州說，長期見證嘉義地區發展與變遷，深知住在郊區、偏遠鄉鎮市患者、長輩，常因交通不便而延誤就醫，本著回饋鄉親初衷，認同嘉基「愛鄰如己」的理念，希望透過醫療專車的捐贈，為在地醫療盡一份心力，讓鄉親更安全、便捷地到醫院接受專業治療。

    嘉基院長陳煒說，嘉基服務對象涵蓋嘉義縣市、台南部分地區，此輛全新醫療專車投入使用，能有效優化現有接駁交通網絡；嘉基已針對不同地區需求，規劃多條服務路線，接駁範圍包括嘉義市區服務專車、台南東山白河線、嘉南鹽水義竹線、雲嘉北港民雄線等。

    嘉基表示，醫療專車的營運不只是交通接駁，更是預防醫學與社區照顧一環，透過穩定的接駁服務，能提高慢性病患穩定回診意願，進而達成早期發現、早期治療的目標。

    三太造機廠董事長陳泰州（左）捐贈醫療車鑰匙給嘉基院長陳煒（右）。（嘉基提供）

    三太造機廠董事長陳泰州（左）捐贈醫療車鑰匙給嘉基院長陳煒（右）。（嘉基提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播