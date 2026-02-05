摩斯雞塊竟「長毛」！高雄右昌店外送卡異物 民眾嚇壞：差點放嘴裡

高雄民眾透過外送點了摩斯漢堡右昌店的雞塊，其中1塊上竟有疑似鍋刷的異物，初看以為是雞塊「長毛」。（民眾提供）

高雄有民眾今（5）日上午透過外送訂購摩斯漢堡右昌店的雞塊，未料其中1塊竟「長毛」，當場被嚇得胃口盡失，仔細看是疑似鍋刷掉落的異物卡在雞塊上，讓她嚇得直呼「不敢碰了」。對此，摩斯聲明將嚴正檢討改進作業流程，高雄市衛生局亦將移請上游廠商所在縣市的衛生局調查。

當事人林小姐表示，原本很喜歡吃摩斯的雞塊，今天上午透過外送點了摩斯漢堡右昌店的漢堡、雞塊等餐點，吃了一口看到雞塊上「有毛」，當下嚇死了，不敢再碰，認為應該是製造端的問題，有點像是刷鍋子的鋼絲，她差點就要放到嘴巴裡了。

請繼續往下閱讀...

摩斯漢堡對此發聲明指出，安全與健康是摩斯漢堡堅持的品質，單店的作業流程會嚴正檢討改進，相關單位已深入調查確認，以確保所有消費者的用餐品質。

高雄市衛生局今日派員至現場查察，業者表示未接獲消費者反映，不確定照片所示問題雞塊是否為其所供應。現場檢視販售之雞塊為上游廠商提供之完整包裝半成品，開封後即進行油炸，隨機拆封抽檢雞塊內外均未有異物，貯存及作業環境符合GHP規定。

衛生局輔導業者妥適處理消費者客訴，基於源頭管理，將移請轄管（來源商位在外縣市）衛生局續辦，以維護民眾食的安全。

衛生局人員前往摩斯右昌店稽查相關商品。（高雄市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法