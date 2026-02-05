為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    力推東山窯燒龍眼乾 黃偉哲30分鐘完售1600公斤

    2026/02/05 17:50 記者楊金城／台南報導
    台南市長黃偉哲（右）在電視購物直播節目為東山窯燒龍眼乾站台行銷。（南市農業局提供）

    台南市長黃偉哲（右）在電視購物直播節目為東山窯燒龍眼乾站台行銷。（南市農業局提供）

    台南市長黃偉哲今天（5日）上電視購物直播節目為台南東山窯燒龍眼乾站台行銷，6000包備貨總計超過1600公斤，短短30分鐘銷售一空，充分展現民眾對台南農特產品質的高度信賴與支持。

    黃偉哲表示，台南東山窯燒龍眼乾是南市極具代表性的傳統農產加工品，製作過程承載農民長時間的投入與世代相傳的工藝精神，龍眼經柴燒低溫燻焙，才能成就獨特濃郁的煙燻香氣與層次風味，深受消費者喜愛，無論日常滋補或節慶送禮皆相當合適。

    台南市農業局指出，去年修復楠西地震造成受損的東山龍眼焙灶，農民堅持以在地龍眼及龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序皆需細心控管，才能確保品質穩定、風味純正，透過直播平台協助優質農產拓展全台通路，有效提升產品能見度。

    台南東山龍眼去年產量鋭減，能讓消費者吃到東山龍眼乾相當不易，農業局說，未來將持續透過多元行銷管道與通路媒合，推廣台南優質農產品，歡迎全國民眾以實際購買行動支持台南農業。

    東山窯燒龍眼乾。（台南市農業局提供）

    東山窯燒龍眼乾。（台南市農業局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播