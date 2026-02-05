力推東山窯燒龍眼乾 黃偉哲30分鐘完售1600公斤

力推東山窯燒龍眼乾 黃偉哲30分鐘完售1600公斤2026/02/05 17:50 記者楊金城／台南報導
台南市長黃偉哲（右）在電視購物直播節目為東山窯燒龍眼乾站台行銷。（南市農業局提供）
台南市長黃偉哲今天（5日）上電視購物直播節目為台南東山窯燒龍眼乾站台行銷，6000包備貨總計超過1600公斤，短短30分鐘銷售一空，充分展現民眾對台南農特產品質的高度信賴與支持。
黃偉哲表示，台南東山窯燒龍眼乾是南市極具代表性的傳統農產加工品，製作過程承載農民長時間的投入與世代相傳的工藝精神，龍眼經柴燒低溫燻焙，才能成就獨特濃郁的煙燻香氣與層次風味，深受消費者喜愛，無論日常滋補或節慶送禮皆相當合適。
請繼續往下閱讀...
台南市農業局指出，去年修復楠西地震造成受損的東山龍眼焙灶，農民堅持以在地龍眼及龍眼木為燃料，採傳統土窯柴燒方式製作，從採收、清米、翻焙到分級包裝，每一道工序皆需細心控管，才能確保品質穩定、風味純正，透過直播平台協助優質農產拓展全台通路，有效提升產品能見度。
台南東山龍眼去年產量鋭減，能讓消費者吃到東山龍眼乾相當不易，農業局說，未來將持續透過多元行銷管道與通路媒合，推廣台南優質農產品，歡迎全國民眾以實際購買行動支持台南農業。
東山窯燒龍眼乾。（台南市農業局提供）