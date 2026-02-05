文藝復興？ Threads因「㍿」這個字 掀起萬人瘋玩ASCII藝術

近期一名網友好奇有沒有跟「㍿」一樣很酷的特殊字，意外迅速湧入大批熱愛ASCII藝術的鄉民分享各種創作。 （圖擷取自Threads，本報合成）

隨著科技與社群平台演進，比起需耗費精力排列組合的顏文字、字元繪圖，越來越多民眾更傾向使用GIF、表情包、網路迷因等圖像，在網路表達特定情感或想法。近期一名網友分享，他偶然發現電腦跟手機可以打出「㍿」這個很酷的字，好奇是否還有跟它類似的字？貼文一出，迅速湧入大批熱愛ASCII藝術的鄉民分享各種創作。

據悉，「㍿」源自於日文符號，被歸類在特殊符號的「中日韓相容字元」，意思為「株式会社（株式會社）」。一名網友昨（4）日在社群平台Threads發文表示，他很意外居然有「㍿」這個字，認為它的外型非常酷，也好奇問說「有人有類似這種的酷酷字嗎？」，吸引逾180萬人次瀏覽，還釣出大批熱愛ASCII藝術的網友，展示各式各樣的趣味素材。

請繼續往下閱讀...

有人展示麻將、骰子、撲克牌、埃及文字、野生動物等特殊字元；也有分享可用注音符號打出來「巭孬嫑夯尻」、「橆磡纛褉齛」等類似「㍿」外型的中文字；還有人曬出同樣與「㍿」是日文的「㍾ ㍽ ㍼ ㍻ ㍑ 」、「ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ」，更有將字元搭配表情符號（emoji），組成「★㊣↙煞氣a黑貓↗㊣☆」等多元趣味字句或大型圖像。

其他網友則笑說，「怪字大全！」、「酷到必須留在版面上」、「每樓都看得我頭昏眼花」、「這算是一種文藝復興嗎？」、「不准刪，裡面都好好看」、「好多好厲害又莫名的符號」、「好希望獵人文字也可以打出來」、「日文輸入法真的超多這種有的沒的東西」、「Unicode還有收錄楔形文字和古埃及文字」、「偷偷說這個符號至少有快20年了，當初很沈迷在用奇摩家族、無名小站，所以很常蒐集特殊符號&顏文字」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法