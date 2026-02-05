為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    民進黨基市黨部發總統春聯 2/10日黨部舉辦名家揮毫

    2026/02/05 17:41 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市黨部主任委員林明智（右）召開記者會，宣布2月10日上午有名家揮毫活動。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

    民進黨基隆市黨部主任委員林明智（右）召開記者會，宣布2月10日上午有名家揮毫活動。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

    歲末年終，民進黨基隆市黨部迎接新春，即日起於義一路59號5樓民進黨基隆市黨部發放賴清德總統《七喜春來》春聯、1元福袋、紅包袋，以及基隆市議長童子瑋《隆馬舞春》春聯，與民眾歡慶農曆新年、分享新春祝福。另外，基隆郵局也請來書法名家揮毫，贈送上門洽公的民眾。

    民進黨基隆市黨部主委林明智表示，將發放總統賴清德春聯《七喜春來》，七喜代表「平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂」，祝福民眾能馬年行大運，福氣滿滿、好運連連；同時也準備象徵吉祥好兆頭的總統一元福袋與紅包袋，祝福國人財運亨通、事事順心。基隆市議會議長童子瑋春聯《隆馬舞春》也將一併發放，象徵基隆城市活力奔放、在新的一年持續向前、蓬勃發展。

    另外，也規劃將於2月10日（下週二）10時於黨部，舉辦「金馬報喜 書道迎春」活動，邀請3位書法名家來為大家揮毫題字，贈送春聯。

    基隆郵局今天（5日）在愛三路郵局舉辦「新春揮毫贈春聯活動」，特別邀請瑞芳書道學會蒞臨基隆，以書法藝術為民眾送上滿滿的新年祝福。不少民眾準備好吉祥話，委請書法名師書寫吉祥話，獲得名家迅速回應，也讓洽公民眾感受到小確幸。

    基隆郵局今天（5日）舉辦名家揮毫活動，民眾一早排隊等領取。（圖為基隆郵局提供）

    基隆郵局今天（5日）舉辦名家揮毫活動，民眾一早排隊等領取。（圖為基隆郵局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播