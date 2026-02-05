民進黨基市黨部發總統春聯 2/10日黨部舉辦名家揮毫

民進黨基隆市黨部主任委員林明智（右）召開記者會，宣布2月10日上午有名家揮毫活動。（圖為民進黨基隆市黨部提供）

歲末年終，民進黨基隆市黨部迎接新春，即日起於義一路59號5樓民進黨基隆市黨部發放賴清德總統《七喜春來》春聯、1元福袋、紅包袋，以及基隆市議長童子瑋《隆馬舞春》春聯，與民眾歡慶農曆新年、分享新春祝福。另外，基隆郵局也請來書法名家揮毫，贈送上門洽公的民眾。

民進黨基隆市黨部主委林明智表示，將發放總統賴清德春聯《七喜春來》，七喜代表「平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂」，祝福民眾能馬年行大運，福氣滿滿、好運連連；同時也準備象徵吉祥好兆頭的總統一元福袋與紅包袋，祝福國人財運亨通、事事順心。基隆市議會議長童子瑋春聯《隆馬舞春》也將一併發放，象徵基隆城市活力奔放、在新的一年持續向前、蓬勃發展。

另外，也規劃將於2月10日（下週二）10時於黨部，舉辦「金馬報喜 書道迎春」活動，邀請3位書法名家來為大家揮毫題字，贈送春聯。

基隆郵局今天（5日）在愛三路郵局舉辦「新春揮毫贈春聯活動」，特別邀請瑞芳書道學會蒞臨基隆，以書法藝術為民眾送上滿滿的新年祝福。不少民眾準備好吉祥話，委請書法名師書寫吉祥話，獲得名家迅速回應，也讓洽公民眾感受到小確幸。

基隆郵局今天（5日）舉辦名家揮毫活動，民眾一早排隊等領取。（圖為基隆郵局提供）

