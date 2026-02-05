為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    春節連假 基隆交通總量管制上路

    2026/02/05 17:15 記者林嘉東／基隆報導
    春節連假，一旦基隆市區停車場滿場，警方將實施「總量管制」，彈性限制仁一路小型車右轉愛三路。（記者林嘉東翻攝）

    春節連假，一旦基隆市區停車場滿場，警方將實施「總量管制」，彈性限制仁一路小型車右轉愛三路。（記者林嘉東翻攝）

    警方呼籲遊客多加利用外圍停車場。（記者林嘉東翻攝）

    警方呼籲遊客多加利用外圍停車場。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市警察局為因應農曆春節9天連假期間，湧入大量觀光車潮，今（5日）發布交通疏導重點，將針對廟口夜市、國門廣場、海洋廣場及東岸商場等熱門景點加強執勤。警方強調，一旦市區停車場滿場，將立即實施「總量管制」，並彈性限制仁一路小型車右轉愛三路，呼籲遊客多加利用外圍停車場，避免塞在車陣中壞了興致。

    副分局長李惠煌表示，今年春節連假長達9天，為落實「加強重要節日安全維護工作」，警方已將「交通順暢」列為首要任務。春節連續假日期間，市區重要道路將加派警力實施疏導措施，確保遊客在享受基隆美食與海景的同時，能擁有安全的行車環境。

    針對民眾最關心的停車問題，李惠煌表示，包括博愛、東岸及信義國小等停車場，連假期間若發生滿場回堵，將採取入場總量管制。

    李惠煌建議，遊客與市民善用周邊替代停車空間，例如：六合停車場、西三停車場、獅球路停車場及成功停車場，透過分流停放，可節省在核心熱區等待車位所需消耗的數十分鐘。

    此外，為了防止東岸高架橋下橋車流癱瘓市區交通，警方將視實際車流量，彈性實施「仁一路小型車禁止右轉愛三路」的管制措施，導引車流往其他替代道路行駛，以維持路口淨空與基本流量。

    分局長温基興則叮嚀，春節期間警力將全力投入路口淨空與取締違規停車。他呼籲民眾，前往基隆廟口或國門廣場時，應盡量搭乘火車、客運等大眾交通工具。

