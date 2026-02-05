開花逢春節！南投魚池鄉虎頭蘭買氣旺

南投魚池鄉是虎頭蘭重要產地，今年花期接軌春節，成為新春最佳開運花卉。（魚池鄉公所提供）

南投縣魚池鄉是虎頭蘭重要產地，產量佔全國8成，由於花朵、花數飽滿繁盛，且「虎、福」諧音，成為新年裝飾最佳選擇，今年開花期正好接軌春節，魚池鄉公所表示，民眾最近或春節有到鄉內日月潭遊玩，可到產區選購在地虎頭蘭，為新春開運，增添更多「福」氣。

魚池鄉農會指出，去年春節相對早，1月下旬就是過年，當時的虎頭蘭未普遍開花，買氣受到影響，不過今年春節落在2月中，花期正好能銜接上，加上產量穩定，價格未有波動，民眾可到產地選購價格實惠的切花，或是組合盆栽，為新年居家打造節慶氛圍。

魚池鄉長劉啟帆指出，鄉內蘭花栽種主要是虎頭蘭與國蘭，其中虎頭蘭主要供應國內市場，產量佔全國8成，品種多樣性與技術傲視全台，國蘭則以外銷韓國為主，魚池鄉產量佔全國4分之1，國際市場表現亮眼。

虎頭蘭在民間被視為吉祥象徵，開花期多落在春節，且觀賞期長達2至3個月，非常適合作為新年裝飾與年節送禮，鄉內則是蘭園林立，包括虎頭蘭、石斛蘭、國蘭、文心蘭都有，並以「東光花卉區」最密集，種植規模佔全鄉7成，今年產量穩定，民眾若有到魚池、日月潭走春，不妨到蘭園參觀，選購喜愛的虎頭蘭，將吉祥福氣帶回家。

魚池鄉長劉啟帆（右一）到蘭園關心蘭農，並建議有到日月潭遊玩，可順道選購產地實惠蘭花。（魚池鄉公所提供）

