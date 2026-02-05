基隆身障團體推年節禮盒 實用又暖心

熊米屋的身心障礙者忙著趕製各式餅乾糕點。（記者盧賢秀攝）

農曆春節將近，民眾採購「伴手禮」進入高峰期，基隆市社福身障團體推出年節禮盒，有餅乾、手工拚布和咖啡等，兼具藝術性與實用性，不僅送禮自用兩相宜，也支持身障社福團體走入社會的機會。

「大哥哥大姊姊，愛心手工餅乾，每包100」，在基隆甚至台北的街頭、交通場站等，可以聽到小愉兒社會福利基金會「熊米屋」的身障人士叫賣，他們不僅叫賣商品，也在訓練口語能力、延緩退化的能力，他們賣的是學習成長的能力。

熊米屋的品牌成立17年，是為了幫身心障礙人士籌建「小愉兒」庇護家園，提供技能培訓、就業輔導更完整的環境，高中畢業的身障人士在志工的陪伴下學做餅乾、糕點，到處叫賣，各式糕點的回購率很高，也受到機關團體長期合作採購他們的產品，並和CAMA咖啡合作出聯名禮盒，也可以為民眾客製化商品，還有民眾特製結婚喜餅和孩子的彌月禮盒。

小愉兒社會福利基金會總幹事趙又琳說，他們很少對外募款，就是靠賣餅乾糕點，「自助人助」一點一滴的累積建造家園基金，更多的是讓身障者學習一技之長和獨立自主的生活能力。過年期間他們推出「心春禮盒」，有餅乾、牛軋糖和鳳梨酥等各式商品組合禮盒，現正忙著出貨。民眾可以蒐尋熊米屋烘焙坊。

基隆市腎友協會成立手工拼布手作坊，成立「愛布家」品牌，腎友一針一線地製作手提布包，化妝包、零錢包、杯墊等各項實用的手工製品，腎友重拾自信。

腎友協會總幹事黃雅惠說，他們的作品手工細緻、風格多樣也很有質感，經常到台北的各大市集展售，獲得不少的好評，不過都是手工作品，必須事先預訂。民眾上優先採購網路商城或是臉書愛布家。

視障者除了按摩之外，基隆市盲人福利協進會也設計了「視視如意咖啡」，由代工廠製作濾掛式咖啡包，嘗試走出另外一條機會。

小愉兒社會福利基金會推出「心春禮盒」。（記者盧賢秀攝）

基隆腎友協會與盲人福利協進會推出手工拼布及咖啡包。（記者盧賢秀攝）

